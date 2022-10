Dopo che nei giorni scorsi si era insinuata la voce che un nome celebre di Hollywood stesse per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, oggi arriva una conferma che non manca di stupire positivamente i fan del franchise disneyano: Harrison Ford sarà Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross. il primo film in cui l’interprete di cult come Star Wars e Blade Runner avrà modo di indossare la divisa del generale Ross sarà Captain America: New World Order, che sarà il quarto capitolo della Fase Cinque del franchise.

Il generale Ross è una figura che è comparsa sin dai primi passi del Marvel Cinematic Universe, interpretato dal compianto William Hurt. Dopo esser stato al centro di L’Incredibile Hulk (2008), come antagonista di Bruce Banner, Ross è tornato in seguito come segretario di stato in Captain America: Civil War (2016), quando si era presentato davanti ai Vendicatori costringendoli a ratificare gli Accordi di Sokovia. Dopo questa apparizione, Ross era tornato durante le esequie di Tony Stark nel finale di Avengers: Endgame e infine nel flashback di Black Widow.

La morte di Hurt sembrava spingere i Marvel Studios a rimuovere la figura di Ross dal franchise, nonostante l’annuncio di Thunderbolts, film corale su una squadra di anti-eroi che, nei comics Marvel, era stata creata proprio da Ross. Ma all’interno delle dinamiche del Marvel Cinematic Universe, una figura come Ross non poteva esser dimenticata, considerato come il suo ruolo di segretario di Stato e la sua particolare ostinazione nel ricondurre i supereroi sotto un rigido controllo statale potrebbe esser un elemento narrativo importante nella nuova società del franchise. Soprattutto se rapportato a un personaggio come Sam Wilson, che dopo avere raccolto l’eredità di Steve Rogers in The Falcon and the Winter Soldier, si troverà ora a dover affrontare una serie di sfide socialmente rilevanti in Captain America: New World Order.

Per Harrison Ford prendere parte a questo film rappresenta l’ennesima occasione di interpretare un personaggio di spessore, dopo le sue interpretazioni in film cult come Indiana Jones, Apocalypse Now e Il Fuggitivo. Sarà interessante vedere se l’attore ottantenne si limiterà a interpretare l’aspetto istituzionale di Ross e se invece si ritroverà a dover dar vita anche al suo alter ego fumettistico, ossia Red Hulk.

