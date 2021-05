Loki: Tom Hiddleston ci racconta chi è Dio dell’Inganno

Disney+ ha diffuso una nuova featurette di Loki, la serie TV in arrivo il prossimo 9 giugno sulla piattaforma streaming, in cui il protagonista Tom Hiddleston ci racconta chi è il Dio dell’Inganno e quali sono state le sue vicissitudini all’interno del Marvel Cinematic Universe. Se volete invece conoscere le origini fumettistiche di Loki dovrete recuperare il nostro articolo dedicato.

Potete vedere Loki e le altre produzioni targate Marvel Studios, in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Loki: la nuova featurette

In Loki, il fiero Dio dell’Inganno è quello del 2012 visto in Avengers Endgame che, dopo essere riuscito a rubare il Tesseract, scombussola la linea temporale e viene per questo catturato dalla TVA (Time Variance Authority). Dovrà quindi sottostare agli incarichi dell’organizzazione per riportare tutto alla normalità.

Insieme a Tom Hiddleston, ci sarà anche Owen Wilson, nei panni dell’agente della Time Variance Authority Mobius M. Mobius, ma il cast include anche Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane ed Erika Coleman.

Disney+ descrive così la serie:

Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

Recuperate il trailer ufficiale nel nostro articolo dedicato e tutti gli easter egg del trailer.

Al momento non ci sono conferme in merito a una seconda stagione, ma Nate Moore, vicepresidente della produzione e sviluppo di Marvel Studios, ha lasciato intendere come la serie si presti benissimo a molteplici archi narrativi.

In attesa della serie recuperate i volume a fumetti Loki Vol.1 – Il dio che cadde sulla Terra su Amazon.