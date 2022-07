LOL Xmas Special: Chi Ride è Fuori, Me Contro Te – La Famiglia Reale e Kobe – Una storia italiana sono tra le oltre 15 nuove produzioni annunciate da Prime Video nel corso di un evento, il Prime Video Presents Italia 2022, volto a presentare tutte le novità, comprese le acquisizioni italiane e i rinnovi. Stiamo parlando di serie, show, film e documentari di cui il servizio di streaming ha offerto qualche anticipazione.

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

speciale LOL Prime Video

Su Prime Video: Da LOL a Kobe

Prima di scoprire nel dettaglio le novità più intriganti della stagione 2022/2023 di Prime Video, vi mostriamo una breve panoramica generale di ciò che ci attende sulla piattaforma. Gli annunci dedicati ai rinnovi di stagione e alle nuove produzioni Amazon Original prodotte in Italia includono LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, Celebrity Hunted 3, Dinner Club Stagione 2, Prova Prova Sa Sa, Me Contro Te – La Famiglia Reale. Inoltre, sul piccolo schermo sono previsti una serie e un film con il comico Lillo Petrolo, un nuovo film con Diego Abatantuono, un documentario con l’artista musicale Mahmood, un documentario sulla leggenda del basket Kobe Bryant, un nuovo film con Maccio Capatonda e infine una serie di comedy special.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori con protagonisti sette comici che avevano già partecipato alle prime due edizioni. Fedez torna nel ruolo di co-host e giudice, mentre Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo tornano in veste di concorrenti nel teatro addobbato a festa. Per l’edizione natalizia valgono quindi le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore, con tanto di cartellini per l’ammonizione e l’espulsione. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, sarà chi riuscirà a non ridere fino alla fine. L’arrivo sulla piattaforma di streaming è fissato per Natale 2022. Restando in tema, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare la maglietta di LOL: Chi Ride è Fuori!

I Me Contro Te

Me Contro Te – La Famiglia Reale sta per arrivare su piccolo schermo con Luigi Calagna e Sofia Scalia ancora una volta al timone. La nuova avventura sarà vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Durante il soggiorno impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa.

Assieme a loro i tre nipoti della regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte, ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Alla fine, i ragazzi scopriranno il vero motivo della loro permanenza nella reggia: la regina vuole far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di due persone normali. Prodotto da Colorado Film Production, Warner Bros., e Me Contro Te, la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 settembre 2022.

Kobe – Una storia italiana, il documentario su Kobe Bryant

Kobe – Una storia italiana è il documentario su uno dei più grandi giocatori di basket della storia: Kobe Bryant. Il progetto è una favola raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili: la storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese. Diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, il documentario uscirà in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2022.