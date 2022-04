Da oggi è disponibile su Anime Generation, il primo canale tematico interamente dedicato all’animazione giapponese l’OVA Lupin III – Lupin contro tutti! (Rupan Sansei – Rupan wa ima mo moete iru ka) l’episodio speciale creato in occasione del 50° anniversario del manga di Monkey Punch! Vi ricordiamo che per poter accedere ad Anime Generation è necessario essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime Video, il cui prezzo è di 36 euro annuali o 3,99 euro mensili con una prova gratuita di 14 giorni.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

A proposito dell’OVA Lupin III – Lupin contro tutti!

L’OVA Lupin III – Lupin contro tutti! è stato realizzato da TMS Entertainment per il 50º anniversario di Lupin III (potete acquistate il cofanetto con la trilogia dei film su Amazon!) ed è stato incluso come bonus contenuto nel primo volume DVD e Blu-ray di Lupin III – Ritorno alle origini, rendendolo l’ultimo OAV ad essere realizzato mentre l’autore era vivo. Jun Kawagoe ha diretto l’episodio, Hisao Horikoshi e Satoshi Hirayama sono stati i character design mente Satoshi Hirayama si occupato della musica.

In Italia è stato trasmesso il 15 gennaio 2020 in prima TV su Italia e questa è una breve sinossi:

Lupin decide di partecipare ad una gara automobilistica indetta da un suo vecchio nemico, Mister X. In realtà la gara è una trappola: Mister X è in combutta con Kyosuke Mamo, un altro nemico di Lupin. Mamo usa la sua macchina del tempo per mandare Lupin nel passato e alterare gli eventi per separarlo dai suoi compagni.

L’anime Lupin III – Parte 6

Vi ricordiamo che per commemora il 50° anniversario del franchise del ladro gentiluomo è stato prodotto l’anime Lupin III – Parte 6 arrivato anche in Italia su Amazon Prime Video.

Lo staff include il regista Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Urusei Yatsura: Beautiful Dreamer, Vladlove), lo sceneggiatore veterano Masaki Tsuji (Astro Boy, Kyojin no Hoshi, Umi no Triton), il popolare scrittore di gialli Taku Ashibe (Murder in the Red Chamber), lo scrittore di avventure e fantascienza Akio Higuchi (Zone) e lo scrittore di gialli e suspense Kanae Minato (Confession).

Eiji Suganama (Lupin III – Prigioniero del passato) ha diretto la serie alla TMS Entertainment. Takahiro Ōkura (Lupin III: Parte 5) è responsabile delle sceneggiature della serie. Hirotaka Marufuji (Lupin III – Addio, amico mio) ha disegnato i personaggi. Yuji Ohno (Lupin III) ha composto la musica mentre il defunto Monkey Punch è accreditato per il lavoro originale.