Love After World Domination 1 (Hepburn: Koi wa Sekai Seifuku no Ato de) è manga scritto da Hiroshi Noda e illustrato da Takahiro Wakamatsu. È stato serializzato sulla rivista di Monthly Shōnen Magazine di Kodansha dall’ottobre 2019 e in seguito è stato raccolto in cinque tankōbon. Il primo volume di questa strana e divertente storia d’amore arriva in Italia grazie a J-POP Manga e ha tutte le intenzioni di lasciare con il fiato sospeso i suoi lettori fino alla fine! Dal manga è stato tratto anche un adattamento anime (potete guardare il trailer a questo nostro articolo) creato da Project No.9 che ha debuttato ad aprile su Crunchyroll.

“Una giornata splendida. Il clima è perfetto per un appuntamento e sto mangiando i dolci fatti in casa per me dalla ragazza che amo… Desumi, sono la persona più felice dell’universo.”

Love After World Domination 1: la nascita di un amore proibito

Love After World Domination è la storia di un amore proibito tra un paladino della giustizia e una combattente di un’organizzazione malvagia! L’organizzazione malvagia si chiama Società Segreta Gekko e ha l’obiettivo di conquistare il mondo intero e ne ha già bruciato metà. A capo di questa organizzazione c’è la principessa della Morte alias Desumi Magahara. Contro di lei e questi nemici combattono il gruppo di eroi Gelato 5, composto da Red Gelato alias Fudo Aikawa, Blue Gelato alias Hayato Ōjino, Yellow Gelato alias Misaki Jingūji, Green Gelato alias Todoroki, Pink Gelato alias Haru Arisugawa e il loro leader Professor Big Gelato.

Desumi è una combattente formidabile che mette a dura prova i Gelato 5 e la loro missione di proteggere l’umanità. I loro combattimenti sono sempre formidabili e sfiancanti. Una lotta la loro che sembra non avere mai fine e che trattiene con il fiato sospeso tutto il mondo.

In realtà i due combattenti nascondono un segreto, che mai le loro rispettive organizzazioni devono scoprire: Desumi e Fudo sono innamorati l’uno dell’altra nonostante siano nemici mortali. Impossibilitati a rivelare al mondo la loro storia, i due devono lottare anche per mantenere celati i loro sentimenti, soprattutto durante le loro battaglie. Nessuno dei due ha alcuna esperienza in amore e sono entrambi oppressi dal compito che devono portare a termine: uno la pace nel mondo l’altra la sua distruzione. Riusciranno i due a coltivare questo loro amore oppure saranno costretti a separarsi per un bene superiore?

Love After World Domination 1: una storia d’amore un po’ nonsense

La storia che ci viene presentata ha decisamente qualcosa di assurdo, a partire dalla stessa ambientazione. Ci troviamo ai giorni nostri, in un mondo diviso in due fazioni, quella dei Gelato 5 che combattono per la Pace e quella società segreta Gekko, che invece lo vuole conquistare. Fin qui tutto okay, peccato che i combattimenti, davvero fighi e incredibili, non hanno un fine logico, soprattutto quando vengono ripresi alla televisione come se stessero girando uno show d’azione o comico. Il risultato è alquanto bizzarro e divertente, soprattutto perché sia i nemici che gli eroi si impegnano con tutte le loro forze per raggiungere il loro obiettivo. Peccato che la loro serietà è intaccata dal fatto che i loro capi siano innamorati e che si vedano in segreto! E ogni combattimento diventa la scusa perfetta per stare un po’ insieme. Il risultato è davvero unico e dà vita a una catena nella quale Fudo e Desumi passano dal condividere brevi attimi di tranquillità a un combattimento ferrato, durante il quale però i due si danno dei segnali in modo che l’altro possa evitare di venire colpito.

I due ragazzi devono continuare a combattersi a vicenda ma in fondo è il cuore che comanda. La battaglia per la salvezza del mondo è infatti nelle mani di due adolescenti innamorati alle prese con la loro prima cotta, con tutti i dubbi e le ansie del caso. Se poi ci aggiungiamo il fatto che nessuno lo deve scoprire, sono nemici giurati e che le loro missioni non potrebbero mai essere più agli antipodi, mescoliamo tutti gli ingredienti e avremo la ricetta perfetta per un disastro! Per di più i due sono decisamente goffi e impacciati perché non hanno la minima idea di come portare avanti la loro relazione, il che sfocia in un appuntamento impossibile, in cui Fudo cerca di conquistare Desumi portandola a fare ciò che piace a lui, ovvero palestra e altre cose decisamente inappropriate. Abbiamo poi una Desumi che dovrebbe apparire spaventosa e minacciosa ma che invece si rivela una docile e dolce ragazza divisa tra come viene vista dalla gente e come invece si vede se stessa.

La storia quindi trabocca di stranezze, momenti divertenti e comici, lotte fuori dal comune che danno vita a scene bizzarre talvolta non sense. Il tutto combacia alla perfezione e il risultato è incredibile.

Love After World Domination 1: il lato supereroico della storia

Una cosa che gli appassionati di storie mecha e di supereroi non potranno che apprezzare è il lato supereroico della storia che subisce l’influenza dei film e serie tv nipponiche di argomento fantascientifico: i Gelato 5 assomigliano ai Super Sentai, noti da noi con il nome di Power Rangers, cinque protettori della pace, ognuno rappresentato da un colore e da un numero. L’organizzazione Gekko sembra invece trarre ispirazione dall’organizzazione terroristica Shocker, i cattivi in Kamen Rider. Tra i nemici spicca poi un orso malvagio dotato di cannoni: sarà un riferimento ai film kaijū, quali Godzilla? Ci sono anche molti riferimenti ad anime quali Yattaman o Megaloman che riporteranno di certo alla mente dei lettori più “anziani” la loro infanzia! Insomma, la storia è un mix divertente ma ben strutturato di elementi diversi che si amalgamo perfettamente tra di loro.

Lo stile grafico

I disegni sono incredibili: i personaggi sono tutti ben caratterizzati nelle loro fragilità e nei loro punti di forza. Takahiro Wakamatsu è riuscito alla perfezione a rappresentare la loro dualità in quanto nemici ma innamorati. Fudo e Desumi hanno un’energia bellissima. Il disegnatore è stato in grado di utilizzare stili diversi a seconda della scena e del momento rappresentato: si passa quindi da disegni curati e realistici, a quelli più shoujo manga, ricchi di luccichii quando i nostri due piccioncini sono alle prese con i loro appuntamenti romantici, per passare in un secondo a scene di combattimento incredibili.

Nulla da dire sull’edizione presentata da J-POP, come la solito curata alla perfezione. L’unica nota di sorta è legata all’assenza della pagine a colori ad inizio volume.