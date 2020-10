Lucca Changes: The Walking Dead compie quindici anni

The Walking Dead, arrivato in Italia soltanto due anni dopo il suo arriva negli USA avvenuto nel 2003, compie ben 15 anni. Per celebrare al meglio l’evento è previsto – in questo 2020 – uno spettacolare pack che riprende le variant utilizzate da Skybound per festeggiare l’importante anniversario della serie. Il pack uscirà il 29 ottobre, con 15 copertine variant diverse realizzate da alcuni dei migliori talenti del fumetto americano. Stiamo parlando di Jen Bartel, Chris Burnham, J. Scott Campbell, David Finch, Kim Jung Gi, Emma Rios, Chris Samnee, Matteo Scalera, Declan Shalvey, Sana Takeda, Cory Walker e Ashley Wood.

Lucca Changes: The Walking Dead e i suoi quindici anni

The Walking Dead è un universo gigantesco, un universo che si è infiltrato in diversi media. Dal videogioco ai fumetti, il cinema, arrivando alla serie TV, The Walking Dead ha accompagnato un pubblico vastissimo in questi quindici anni, un pubblico appartenente a tutte le fasce di età. L’elemento di maggior successo e spicco lo ritroviamo chiaramente nel fumetto, in assoluto il media che ha saputo esprimere al meglio tutto lo spirito di questo Brand. Anche i videogiochi e la serie TV, tuttavia, hanno avuto i loro periodi floridi a tema The Walking Dead, anche se non è durato fino alla fine. Ciononostante, con alcuni alti e bassi, è rimasto un universo che molti hanno ancora il piacere di esplorare, basti pensare a Telltale Games o alle trasposizioni VR.

