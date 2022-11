Tra i diversi fumetti annunciati durante il Lucca Comics & Games 2022, Panini Comics ha presentato anche le principali novità per i prossimi mesi relative alla pubblicazione italiana dei fumetti di Walt Disney.

Fumetti Disney, gli annunci di Panini durante il Lucca Comics and Games 2022

Oltre ad aver annunciato le prossime uscite sul mondo DC Comics, insieme anche ai fumetti a tema Star Wars, Dungeons and Dragons e Cyberpunk, tutte future pubblicazioni previste per il 2023, Panini Comics ha annunciato anche quali saranno i fumetti Disney.

Al momento sappiamo soltanto una data ufficiale di uscita, che è per Paperone e il drago di Glasgow, di Glénat e Fabrizio Petroni, annunciata per gennaio 2023. Tutte le altre date non sono ancora state ufficializzate, anche se per Il Condono natalizio e altre storie sotto l’albero, di Tito Faraci, Stefano Intini e altri, e Zio Paperone e l’ultima slitta per Dawson, di Don Rosa, potrebbero presumibilmente uscire subito dopo natale di quest’anno oppure per il prossimo anno, dato l’argomento stagionale.

Anche di questi altri fumetti annunciati non abbiamo ancora una data certa:

Vita e dollari di Paperon de’ Paperoni, Carl Barks

Carl Barks Il Klondike di Zio Paperone, di Carl Barks, Rodolfo Cimino, Giorgio Cavazzano e altri

Insieme agli annunci dei fumetti Disney, sempre durante la conferenza stampa dedicata al Lucca Comics and Games 2022, è stata annunciata anche l’Operazione topi e monete: si tratta di un’iniziativa che avverrà a gennaio e febbraio 2023, che coinvolgerà la distribuzione delle monete d’oro con il volto dei personaggi di Topolinia. Da ciò che sappiamo al momento, queste monete saranno date in omaggio con i tascabili Disney. Presupponiamo che in base allemonete raccolte, i lettori potranno ricevere un qualche premio oppure sarà un oggetto da semplicemente da collezione.

È stato comunicato che sarà pubblicato un volume dedicato sempre per la linea di fumetti Disney. Vi faremo sapere ulteriori informazioni non appena verranno ufficializzate.