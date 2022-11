Un’altra Lucca Comics and Games è passata e già vi manca? Nel corso della chiusura dell’edizione 2022, l’organizzazione del festival ha comunicato le date in cui si terrà la manifestazione nel 2023.

Le date di Lucca Comics and Games 2023

Niente Lucca Comics and Games durante Halloween: nel 2023, il festival si svolgerà da mercoledì 1 novembre a domenica 5 novembre.

Nonostante il festival non cada come spesso è capitato durante la festività a tema spiriti e spettri, si conferma ancora una volta la durata ormai standard di cinque giorni di fiera.

L’edizione 2022 di Lucca Comics and Games è stata la prima dopo la pandemia e conferma ben più di un ritorno alla normalità. Quest’anno, infatti, è stato battuto il record di ticketing del Festival, con 319.926 biglietti venduti nei cinque giorni della manifestazione, confermandola così come la più importante d’Occidente.

Lucca Comics and Games 2022 si è estesa anche al di fuori dei confini cittadini, approdando in 120 Campfire in tutta Italia che hanno organizzato oltre 450 eventi in 15 giorni: su RaiPlay si è tenuta la sezione dedicata a Lucca Comics & Games, mentre sul web ha conquistato centinaia e centinaia di spettatori il festival digital trasmesso su Twitch.Hope.

Nei cinque giorni di durata della fiera quest’anno non sono mancati ospiti e anteprime importanti, come Mercoledì e il suo ideatore Tim Burton, o l’attesissima anteprima di One Piece Film: RED alla presenza del regista Gorō Taniguchi. Dal Giappone, inoltre, sono volati a Lucca i mangaka Norihiro Yagi per Star Comics, autore del dark fantasy Claymore, Nagabe per J-Pop Manga, autore di Girl From The Other Side e Atsushi Ohkubo, autore di successi mondiali come Soul Eater e Fire Force. E poi Chester B. Cebulski, editor in chief di Marvel, John Romita Jr., Chris Ware, James Tynion IV, Paco Roca, Chris Riddell, Lee Bermejo, Brian Azzarello, Arnaud Dollen e Jérôme Alquié, Marcello Quintanilha, Rubén Pellejero, Miguel “Rep” Repiso, Tony Valente, Kenny Ruiz, Danijel Zezelj.

Il pubblico ha potuto esplorare, tra incontri, showcase e firmacopie, decine di autori e autrici italiani tra i quali Zerocalcare, Leo Ortolani, Gipi, Giacomo Nanni, Milo Manara, Tanino Liberatore, Alfredo Castelli, Manuele Fior, Sio, Dado, Fraffrog, Pera Toons, Giacomo “Keison” Bevilacqua, Fumettibrutti, Mirka Andolfo, Corrado Roi, Werther Dell’Edera, Gabriele Dell’Otto, Lorenzo LRNZ Ceccotti, Zuzu, GUD, Sara Colaone, insieme a tantissime iniziative che hanno coinvolto i fan.

Durante l’evento c’è stata anche la prima visione mondiale di quattro episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, oltre alla première di Dampyr, primo film del Bonelli Cinematic Universe, e all’anteprima di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, assieme ai registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che hanno mostrato al pubblico di Lucca alcune immagini esclusive.