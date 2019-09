Noise Press a Lucca Comics & Games con due opere 100% italiane

Manca poco al Lucca Comics & Games 2019, ma noi abbiamo per voi due uscite in anteprima, che potrete acquistare durante l'evento più importante dell'anno.

A poco più di un mese dal Lucca Comics & Games 2019 stanno già arrivando le prime notizie riguardo le prossime uscite fumettistiche, che verranno presentate durante uno degli eventi più importanti d’Europa e del Mondo. Le due novità che vi proponiamo oggi sono nate dal genio e dal talento di tre ragazzi italiani: si tratta di Cristiano Brignola e Federico “Peteliko” Pugliese, autori di Mambo Magicka Voodoo Child e di Simone D’Angelo, che porterà a Lucca il suo fumetto Uomo in Camicia.

Uomo in Camicia

Uomo in Camicia- Simone D'Angelo

Uomo in Camicia è la prima uscita della nuova collana Choice, incentrata su un irriverente e beffardo misantropo alla totale ricerca di una morte che, purtroppo per lui, tarda ad arrivare. In una serie di strisce di pungente sarcasmo, Simone D’Angelo delinea il profilo della vita quotidiana di un ventenne (non) come tanti. Uomo in Camicia da il via a una nuova collana Noise Press, dando un’ulteriore prova del dinamismo di una delle case editrici più aperte al mercato fumettistico.

Sarà disponibile durante il Lucca Comics & Games 2019, al prezzo di €10,00.

Mambo Magicka Voodoo Child

Mambo Magicka Voodoo Child - Cristiano Brignola e Federico Pugliese

Mambo Magicka Voodoo Child è un fumetto ispirato al genere Majokko (genere che ha caratterizzato Sailor Moon e Creamy) che si muove tra l’horror fantastico e gli orrori della vita quotidiana, forse ancora più spaventosa di mostri e demoni. In questa storia ambientata a Bologna, la protagonista adolescente dovrà affrontare una delle sfide più grandi e difficili per un essere umano, accettare sé stessa.

I due autori, Cristiano Brignola e Peteliko, sono due delle menti più fresche del panorama indipendente italiano e hanno dato vita a questo fumetto che vuole essere anche un grido di speranza per tutti quelli che combattono la battaglia più dura: quella di accettarsi e di migliorarsi.

Avrete la possibilità di acquistare quest’opera al prezzo di €12,00, durante il Lucca Comics & Games 2019.