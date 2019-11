Lucca Comics & Games 2019: i giochi da tavolo da non perdere

Una lista dei giochi da tavolo che più ci hanno colpito tra quelli presentati a Lucca Comics & Games 2019 dalle varie case editrici.

In questi giorni a Lucca Comics & Games 2019, sono stati davvero moltissimi i nuovi giochi da tavolo proposti dalle varie case editrici. La lista è talmente vasta che è praticamente impossibile citarli approfonditamente tutti.

Ecco dunque un elenco di quei prodotti che ci hanno maggiormente colpito girovagando tra gli affollatissimi stand degli editori.

Asmodee

Uno degli stand di questa edizione di Lucca Comics & Games in cui abbiamo trovato più prodotti che hanno catturato la nostra attenzione è stato di certo quello di Asmodee Italia. Molti infatti i nuovi titoli che a nostro avviso sono meritevoli di un’attenzione particolare.

Primo fra tutti, Cthulhu: Deat May Die, titolo lovecraftiano di CMON che vede da uno a cinque giocatori collaborare per scoprire e risolvere i misteri di sei episodi narrativi diversi, usando combinazioni uniche di abilità e follie, combattendo una vasta gamma di terribili mostri giunti dai Miti di Cthulhu e infine interrompendo il rituale di evocazione di un Grande Antico, così da renderlo vulnerabile ed eliminarlo.

Un altro prodotto che attendevamo con ansia a questa Lucca Comics & Games è sicuramente Marvel Champions, un Living Card Game che ha per protagonisti i supereroi della Casa delle Idee. Il set base, sufficiente in tutto e per tutto per sostenere un gruppo composto fino a 4 giocatori, contiene gli eroi: Iron Man, Capitan Marvel, She-Hulk, Spider-Man e Pantera Nera, mentre i cattivi da affrontare sono Rhino, Klaw e Ultron.

Anche Nosedive – Black Mirror è un titolo che a nostro avviso vale la pena di considerare. Un family game tratto da un episodio della celebre serie TV Black Mirror in cui i giocatori dovranno creare una vita perfetta raccogliendo carte Lifestyle ed evitando qualsiasi valutazione negativa al proprio Social Score. Questo è basato su quanto gli altri giocatori apprezzino le esperienze che sono state loro assegnate tramite la Nosedive Game App.

Da non sottovalutare anche God of War, gioco di carte derivato dall’omonimo videogame e Wacky Races, tratto dall’iconico cartone animato di folli corse automobilistiche che tanto abbiamo amato in gioventù.

Cranio Creations

Presso lo stand di Cranio Creations a Lucca Comics & Games 2019 non mancano di certo le novità. Ecco quelle che più ci hanno colpito.

È uscita innanzitutto l’edizione retail di Barrage, gioco da tavolo prodotto tramite un Kickstarter di successo ma che è stato al centro di molte polemiche. In un inizio di Novecento distopico in cui tutte le fonti di energia sono esaurite, le grandi potenze europee rivolgono la loro attenzione all’ultima risorsa rimasta: l’acqua. I giocatori, nei panni di imprenditori internazionali, cercheranno di massimizzare la propria produzione di energia, grazie alle loro speciali abilità.

Altro gioco che abbiamo particolarmente apprezzato è Maestri del Rinascimento, un gioco di carte della serie di Lorenzo il Magnifico che fa uso di meccaniche molto interessanti, soprattutto quella relativa al Mercato, e che vede nella gestione e nell’immagazzinamento delle risorse uno dei suoi punti forti.

Devir

Anche lo stand di Devir, a Lucca Comics & Games, propone alcuni titoli davvero da provare.

In Copenhagen i giocatori devono progettare nuove facciate per le case che si affacciano sulla splendida cornice del porto, in modo che si adattino perfettamente a questa magnifica ambientazione. Usando le carte sui display, i giocatori ricevono le tessere di poliomino della facciata corrispondente, con le quali abbelliscono le loro case. Sovrascrivere determinati spazi e piani fornisce loro ulteriori abilità per il resto del gioco.

In La Vina, invece, i vendemmiatori stanno lottando per ereditare un vigneto magnifico ma quasi abbandonato. Chiunque sia in grado di raccogliere la migliore resa di uva dalle viti, diventerà il proprietario di questa preziosa terra. I giocatori avanzeranno lungo il tabellone, raccogliendo le carte con le uve più interessanti.

dV Giochi

Moltissime le novità presentate a questa edizione di Lucca Comics & Games anche da dV Giochi, tra cui spiccano senza alcun dubbio anche alcuni prodotti pensati esclusivamente per i più piccini, come Salta Salta Coniglietto, Party Polare e Viva Topo!.

Tra i giochi rivolti a un pubblico più adulto, ci ha positivamente impressionato Origami Leggende, in cui i giocatori dovranno utilizzare la propria capacità di usare le carte, non tanto per piegarle come se fossero dei vari origami, ma piuttosto per pianificare al meglio quali pieghe effettuare sui propri origami immaginari. Al termine della partita, colui che possiede la collezione di origami più complessa e variegata verrà proclamato vincitore.

Giochi Uniti

Quest’anno, a Lucca Comics & Games, Giochi Uniti non ha portato moltissime novità, ma Bar Barians è di sicuro una piacevolissima ventata di aria fresca tra i velocissimi filler da intavolare per farsi una valanga di risate tra gli amici. Tirare barili, pugni, calci e vomitare sul pavimento per evitare di essere colpiti. Tutte cose che i giocatori potranno fare in Bar Barians, il gioco che mette in tavola una rissa da bar in un mondo fantasy. È talmente divertente che è già finito sold out, ma gli amici di Giochi Uniti promettono a breve nuove copie nei negozi.

Inoltre, è stato particolarmente emozionante vedere dal vivo le miniature di Tainted Grail esposte presso lo stand Giochi Uniti, in attesa della pubblicazione, da parte loro, dell’edizione retail, anche se si dovrà aspettare il 2020.

MS Edizioni

Allo stand di MS Edizioni a Lucca Comics & Games ci ha senz’altro colpito Western Legends, un vero e proprio sand box sotto forma di gioco da tavolo. I giocatori, infatti, potranno darsi al gioco d’azzardo, cimentarsi nei panni di un mandriano, andare alla ricerca dell’oro, rapinare una banca, cacciare i banditi, inseguire strane dicerie, diventare un fuorilegge oppure tentare di mantenere la pace come tutore della legge.

Pendragon Game Studio

Pendragon Game Studio a Lucca Comics & Games propone alcune interessanti novità, tra le quali spicca senza alcun dubbio Rick & Morty – 100 Giorni.

Tratto dalla folle e irriverente serie animata di successo, questo gioco da tavolo consente di vivere le avventure interdimensionali di Rick & Morty più incredibili e allucinanti. I giocatori potranno esplorare i luoghi più strani della galassia, farsi aiutare dagli alleati, annientate gli avversari e, usando le invenzioni più improbabili per controllare l’universo, arrivare a essere i Rick & Morty più potenti tra tutte le dimensioni.

Red Glove

Finalmente approda in Italia, in occasione di Lucca Comics & Games, grazie a Red Glove, Battlestar Galactica Starship Battle (di cui potete leggere la nostra recensione della versione in lingua inglese), il gioco di combattimenti spaziali tra modellini delle astronavi tratte dalla serie TV Battlestar Galactica, sia l’originale degli anni Settanta sia quella moderna.

L’originale meccanica di manovre che ha reso celebre Wings of Glory e i suoi successori viene resa ancora più avvincente in questa ambientazione spaziale, dove manovre e inseguimenti si susseguono tra continui cambi di direzione ed incredibili colpi di scena, grazie a una meccanica che riesce a riprodurre in modo realistico la fisica dello spazio, in assenza di gravità.