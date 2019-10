Lucca Comics & Games: Joe Manganiello giocherà dal vivo a D&D

Joe Manganiello sarà ospite di Wizards of the Coast durante la prossima Lucca Comics & Games.

Joe Manganiello, attore di fama internazionale (True Blood, How I Met Your Mother) , nonché personalità del mondo di Dungeons & Dragons, sarà ospite durante la prossima Lucca Comics & Games. La partecipazione dell’attore alla fiera toscana rientrerà in una serie di iniziative organizzate da Wizards of the Coast per quel che riguarda la promozione legata a Dungeons & Dragons.

Oltre a Manganiello saranno presenti anche altre personalità di spicco della community internazionale del gioco, come, tra gli altri, Paul Foxcroft (“Cariad & Paul”, “Questing Time”), Richard Witther (“D&D” Senior Art Director), Bill Benham (“D&D” Game Producer), Mark Hulmes e Kim Richards (High Rollers).

Manganiello e gli altri ospiti parteciperanno ad una sessione di D&D, che sarà ripresa in diretta. La sessione lucchese potrà essere seguita in tutto il mondo in streaming sul canale Twitch di D&D. Oltre ad intrattenere il pubblico, la diretta avrà anche scopo benefico: gli spettatori potranno infatti partecipare con delle donazioni per le campagna di charity D&D Extra Life e Children’s Miracle Network Hospitals.

Ma le attività in serbo per gli appassionati non finiranno qui, per questa edizione della fiera, Wizards of the Coast, organizzerà una serie di appuntamenti legati al gioco di ruolo più famoso del mondo, che per l’occasione saranno ambientate in una cornice davvero speciale, all’interno del sotterraneo del Baluardo San Colombano: un vero e proprio dungeon.

I coraggiosi giocatori potranno partecipare a “Devil Deals – Patti con il Diavolo” una grande quest interattiva che coinvolgerà fino a 10.000 partecipanti all’interno della città di Lucca. Questa avventura sarà ambientata all’interno del modulo Baldur’s Gate: Descent into Avernus e i giocatori dovranno andare alla ricerca di indizi per le strade della cittadina, che serviranno per sconfiggere un diavolo e conquistare il tesoro finale. I migliori giocatori potranno portare a casa gadget esclusivi e la possibilità di partecipare ad un meet & greet con Manganiello, Hulmes, Richards e tutti gli altri grandi ospiti. La partecipazione a questa attività richiederà un’iscrizione gratuita.

Il 1° novembre avrà luogo il più grande evento mai realizzato in Europa di D&D Epic, dove 180 giocatori e 30 master parteciperanno alla più grande sessione simultanea mai organizzata in Europa. La partecipazione a questa attività richiederà un’iscrizione gratuita.

Potete trovare tutte le informazioni sulle iniziative di D&D organizzate da Wizards of the Coast a questo link.

Potete pre iscrivervi a Devil Deals – Patti con il Diavolo a questo link.

Potete pre iscrivervi al D&D Epic a questo link.