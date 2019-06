Lucifer rinnovato da Netflix per la quinta ed ultima stagione

Netflix rinnova Lucifer per una quinta ed ultima stagione, in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2020.

Lucifer Morningstar ci terrà compagnia per la quinta ed ultima volta sulla nota piattaforma di streaming, e non saranno necessarie petizioni per tentare di salvarne la produzione come accaduto in passato , visto che lo show si avvia alla sua naturale conclusione.

La cancellazione di Lucifer da parte di FOX alla terza stagione giunse tanto per il pubblico quanto per gli addetti ai lavori, come un fulmine a ciel sereno. La serie aveva subito un calo negli ascolti, ma non era considerata prossima alla cancellazione, ecco perché i fan di tutto il mondo si sono scatenati cimentandosi in petizioni e campagne di protesta via social, mail e persino nelle strade. Tutta questa dimostrazione d’affetto non poteva certo restare inascoltata, così dopo una delicata serie di trattative, Netflix ha rilevato i diritti della serie ordinandone una quarta stagione.

L’accoglienza del pubblico sulla piattaforma è stata fortissima, ed in termini di visualizzazioni la serie si dice che abbia raggiunto picchi stellari, complice anche la libertà creativa che è riuscita a ritagliarsi libera dai vincoli di target e censura altrimenti presenti sulle reti nazionali. Ecco perché a solo un mese dal lancio della quarta stagione, Netflix annuncia il rinnovo dello show per una quinta.

Ma se ha riscosso tutto questo successo allora perché la prossima stagione sarà anche l’ultima? Semplicemente perché è sempre stata precisa volontà da parte dei produttori esecutivi di chiudere la serie in cinque stagioni. “Siamo incredibilmente grati a Netflix per averci concesso la possibilità di concludere la storia di Lucifer come abbiamo sempre desiderato”, dichiarano gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson, “Ed un ringraziamento particolarmente sensito ai nostri fan per la loro incredibile passione e l’incondizionato sostegno che hanno accompagno la serie per tutti questi anni. Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare!”

Nella serie TV, Lucifer (Tom Ellis) stanco della monotonia dell’Inferno, decide di prendersi una vacanza sulla Terra ed aprire un night club a Los Angeles. Quando resta coinvolto in un’indagine di polizia e conosce la detective Chloe Becker (Lauren German), scopre che la sua invulnerabilità viene meno standole accanto. Intenzionato a comprenderne il motivo, usa i suoi poteri di persuasione per lavorare come consulente della polizia e poter così scoprire di più. Ma come reagirà il Regno Celeste a questa scelta?

Le prime quattro stagioni di Lucifer sono disponibili su Netflix.