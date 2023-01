Il protagonista della nostra nuova recensione è Monkey D. Luffy – Gear4 Figuarts Zero “Battle On Monsters on Oniga Shima”, tratto dal capitolo n. 1001 del manga di One Piece, che tradotto in Italiano sarebbe “La Battaglia Decisiva dei Mostri Di OnigaShima” in cui Luffy, Zoro, Low, Killer e Kid combattono due dei quattro Imperatori del Mare, ovvero Kaido e Charlotte Linlin aka Big Mama.

Il personaggio

Monkey D. Luffy è il protagonista principale di One Piece, un manga a sfondo piratesco, disegnato e firmato da Eiichiro Oda iniziato nel lontano 1997 ormai arrivato al numero 103 distribuito in Italia da Star Comics. Luffy fin da bambino ha sempre coltivato il sogno di diventare il Re dei pirati, e grazie al Frutto del Diavolo Gom Gom ha ottenuto la capacità di diventare una persona fatta puramente di gomma. Partito per la Rotta Maggiore per coronare il proprio sogno, incontrerà tantissimi avventurieri e compagni di viaggio, affrontando mille avventure e imprese pericolose. Il suo principale obiettivo è ritrovare il tesoro leggendario One Piece, nascosto dal leggendario Re dei pirati Gol D. Roger. Ovviamente la difficilissima impresa richiederà al giovane pirata di scontrarsi con numerosi e fortissimi pirati lungo tutto il mare.

Monkey D. Luffy – Gear4 Figuarts Zero

Confezione

Il box di questa Figuarts Zero, ha una grandezza di circa 30 x 25 cm, realizzata come sempre in cartoncino, con una comoda finestra trasparente grazie alla quale sarà possibile scrutare la figure che troveremo all’interno senza dover aprire la confezione. Sempre nella parte frontale della confezione trovano poi posto quelli che sono i loghi Bandai Spirits, Tamashii Nations, Figuarts Zero, One Piece e il nuovo logo Bandai Namco e l’immancabile bollino olografico di Tamashii Nations che certifica il prodotto come originale. Posteriormente troviamo quattro fotografie, che ci mostrano i vari dettagli della statua.

Dettagli

Luffy è realizzato completamente in PVC e ABS, misurando circa 21 cm di altezza. La cura dei dettagli di questa riproduzione è dannatamente sorprendente: osservando lo sguardo del pirata, vi renderete subito conto della professionalità dello scultore che ha riposto nella fase dello sculpt. Il viso è in sostanza identico alla controparte animata, con un’espressione facciale decisamente infuriata con denti serrati e la fronte corrugata. Passando al busto, è davvero possibile non notare quell’esplosione di muscoli pettorali e addominali scolpiti con una cura maniacale, senza dimenticare l’enorme cicatrice in mezzo al petto, intagliata precisamente su uno strato inferiore della pelle. Se vogliamo andare a trovare un piccolo difetto della figure è quello del vapore che nella resa visiva è un pò troppo plasticoso. L’effetto del tessuto dei pantaloni, il pellicciotto bianco che assume una gradazione grigiastra e addirittura il cordino del cappello sulla parte frontale sono dannatamente dettagliati e realistici. È difficile trovare difetti a Luffy – Gear4 Battle On Monsters on Oniga Shima di Tamashii Nations: un prodotto da collezione che non può assolutamente mancare nelle vetrine di ogni collezionista!

Conclusioni

In conclusione vi possiamo dire che Monkey D. Luffy – Gear 4 Figuarts Zero “Battle On Monsters on Oniga Shima”, è una figure che vi farà venire l’acqualina in bocca appena lo vedrete dal vivo e sicuramente non sfigurerà di certo nelle vetrine in mezzo alle vostre collezioni. La figure la promuoviamo a pieni voti, sia dal punto di vista della colorazione che dello sculpt: un vero must-have che non vuole spendere una fortuna.

La figure di Monkey D. Luffy – Gear 4 Figuarts Zero “Battle On Monsters on Oniga Shima” sarà presto disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 84.90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.