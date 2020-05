Lupin III e il Tesoro del Titanic su Italia 2

Dalla guida TV delle reti Mediaset si apprende che mercoledì 20 maggio, in prima serata quindi dalle 21.15 circa, su Italia 2 andrà in onda Lupin III e il Tesoro del Titanic.

Si tratta del sesto speciale televisivo del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, datato 1994 ma arrivato in Italia solo nel 2000, e diretto da Masaharu Okuwaki.

Il titolo originale era Lupin III – Rupan Sansei – Moeyo Zantetsu ken, venne trasmesso per la prima volta in televisione il 14 dicembre 2000 su Italia 1 col titolo Lupin III e il Tesoro del Titanic uscendo poi in VHS per Medusa Film con il titolo Lupin III – Il mistero del Dragone.

In seguito anche Yamato Video lo ha trasposto in videocassetta, poi ripubblicato in DVD, con titolo Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati! e un nuovo doppiaggio diverso da quello televisivo.

Eccovi la sinossi:

Lupin III e la sua banda sono sulle tracce del relitto del Titanic, all’interno del quale dovrebbe trovarsi una statua di dragone che custodisce in sé il segreto per la creazione del metallo più resistente del mondo, realizzato dallo stesso fabbro che creò la Zantetzu-ken di Goemon. Sulle tracce della statua c’è anche Chin Chin Chu, il perfido boss della mafia di Hong Kong, che intende usare il metallo speciale per creare una sua personale flotta di aerei indistruttibili con cui dominare il mondo. Anche Goemon è sulle tracce della statua, in quanto degno custode di quest’ultima, e ritrova durante la sua missione la giovane Kikyo, sua amica d’infanzia ed ex allieva alla quale è molto legato e a cui ha insegnato tutte le sue tecniche nel combattimento, anche lei in cerca della statua d’oro del dragone.

Lupin III è un manga incentrato sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch e liberamente ispirato al personaggio di Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono stati tratti vari anime, sia trasposizioni televisive che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising ispirato ai personaggi della serie a fumetti e alla loro versione animata. Debutta il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della casa editrice Futabasha.