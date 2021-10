Lupin III: i tributi di celebri creatori per il suo 50° anniversario

Le avventure di Lupin III è la prima serie televisiva anime basata sul manga Lupin III creato da Monkey Punch, trasmessa per la prima volta in Giappone dal 24 ottobre 1971 al 26 marzo 1972 su Yomiuri TV, mentre in Italia è andata in onda nel 1979 su diverse televisioni locali e replicata varie volte negli anni successivi, anche col titolo di Lupin, l’incorreggibile Lupin. Per commemorare il suo 50° anniversario, illustri creatori e celebrità in Giappone hanno deciso di creare iconici messaggi di tributo.

Lupin III: i tributi di illustri creatori

Partiamo dal creatore del manga Detective Conan, Gosho Aoyama, il quale ha disegnato un’illustrazione dell’iconica eroina femme fatale Fujiko:

L’eminente animatore di Lupin III, Kazuhide Tomonaga, non solo ha disegnato un’immagine di Lupin ma è anche apparso in un documentario della TMS Entertainment sulla realizzazione di Lupin III – Il castello di Cagliostro:

Qui sotto potete guardare parte del documentario:

Altri collaboratori sono stati il creatore del manga City Hunter Tsukasa Hojo, lo scrittore dell’anime Great Pretender Ryota Kosawa, lo scrittore eDJ Kenichi Aono, il critico di anime Ryо̄ta Fujitsu e l’attore Tadanobu Asano.

Questa l’illustrazione tributo creata da Ryota Kosawa :

E questa l’illustrazione tributo disegnata da Tadanobu Asano:

Vi ricordiamo che per festeggiare i 50 anni di Lupin III per la prima volta in assoluto sono arrivati in televisione gli speciali e i film tra cui Lupin III – La partita italiana, Lupin III – Addio, amico mio e Lupin III – Prigioniero del passato su Italia 1 a partire da sabato 23 ottobre, ogni settimana alle 7:45.

Vi ricordiamo che Lupin III – Parte 6, il nuovo anime che commemora il 50° anniversario del franchise del ladro gentiluomo, è arrivato anche in Italia su Amazon Prime Video che lo trasmette dal 9 ottobre in contemporanea con il Giappone alle ore 18:55.

