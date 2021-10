Lupin III ritorna su Italia 1: gli speciali in prima visione TV

Siete pronti a immergervi di nuovo nelle straordinarie e rocambolesche avventure del Ladro Gentiluomo più famoso di sempre, nato dalla mente di Monkey Punch nei lontani anni ’60? Allacciate le cinture perché Lupin III ritorna in televisione per festeggiare i suoi 50 anni! Quando possiamo vedere Lupin III e dove? Vediamo la programmazione.

Gli speciali e i film di Lupin III ritornano su Italia 1 sabato 23 ottobre, ogni settimana alle 7:45.

Si inizia con tre speciali in prima visione tv, che gli abbonati a Amazon Prime Video hanno già avuto modo di vedere:

Lupin III – La partita italiana

Lupin The 3rd – La partita italiana è il venticinquesimo special televisivo anime dedicato al personaggio di Lupin III, sbarcato su Amazon Prime Video il 13 settembre.

Lupin III – Addio, amico mio

Lupin III – Addio, amico mio è il ventiseiesimo special di Lupin III:

Che cosa c’è dietro al cambiamento di un grande amico? Forse una verità non detta? In seguito all’arresto di Zenigata, accusato di aver aiutato Lupin III, il ladro gentiluomo accetta un lavoretto da sbrigare per riscattare il suo onore. Questo lavoretto consiste nel rubare il Time Crystal, un diamante che potrebbe alimentare un super computer quantistico, il motivo per cui anche un uomo chiamato Roy Forest lo desidera. Tuttavia, Jigen mette i bastoni tra le ruote al suo vecchio partner e Goemon…