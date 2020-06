Lupin III – Il Tesoro di Anastasia questa sera su Italia 2

Dalla guida TV delle reti Mediaset si apprende che questa sera mercoledì 03 giugno, in prima serata quindi dalle 21.20 circa, su Italia 2 andrà in onda Lupin III – Il Tesoro di Anastasia.

Si tratta del quarto speciale televisivo del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, datato 1992 ma arrivato in Italia solo nel 1999, e diretto da Osamu Dezaki.

Il titolo originale era Lupin III – Rupan Sansei – Roshia yori ai o komete venne trasmesso per la prima volta in televisione il 17 ottobre 1999 su Italia 1, in una versione pesantemente censurata, col titolo Lupin III – Il Tesoro di Anastasia uscendo poi in VHS, sempre censurato, per Bim Bum Bam Video. In seguito Yamato Video ha lo ripubblicato in DVD, in versione integrale, con il titolo Lupin III – Il tesoro degli zar.

Due curiosità su questo special:

fu messo in lavorazione subito dopo il crollo dell’Unione Sovietica

ha ispirato il terzo film, uscito nel 1999, di Detective Conan intitolato L’ultimo Mago del Secolo e sempre legato al tesoro della dinastia Romanov

Eccovi la sinossi:

A volte Lupin esagera. Questa volta, per esempio, ha deciso di mettere le mani sul tesoro degli Zar di Russia: tonnellate e tonnellate d’oro depositato nella Banca della Libertà. Grande il tesoro, pericoloso il nemico: per mettere le mani sul tesoro Lupin dovrà sconfiggere il veggente Rasputon, che sa leggere nel pensiero!

Lupin III è un manga incentrato sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch e liberamente ispirato al personaggio di Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono stati tratti vari anime, sia trasposizioni televisive che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising ispirato ai personaggi della serie a fumetti e alla loro versione animata. Debutta il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della casa editrice Futabasha.