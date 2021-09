Lupin III – Parte 6: trailer, trama e data d’uscita

Qualche tempo fa vi avevamo detto che la saga di Lupin III si sarebbe arricchita di un nuovo anime. Annunciato da TMS Entertainment per festeggiare il 50° anniversario dell’opera, nato come manga nei lontani anni ’60, il nuovo anime si intitola Lupin III – Parte 6 e uscirà il 9 ottobre, secondo l’account ufficiale di Twitter del franchise, che ha rivelato anche più dettagli sulla storia, sullo staff e ha pubblicato una nuova key visual creata dal character designer Hirotaka Marufuji.

Lupin III – Parte 6: a proposito della trama

La storia di Lupin III – Parte 6 ruota intorno a un mistero. Il ladro Lupin è alla ricerca di un tesoro nascosto da The Raven, una misteriosa organizzazione che manipola il governo britannico nell’ombra. Tuttavia, il detective Sherlock Holmes appare prima di Lupin.

Il supervisore della sceneggiatura della serie, Takahiro Ōkura ha rivelato che ha scelto di includere il personaggio di Sherlock Holmes perché è stato il primo che gli è venuto in mente pensando a un mistero da risolvere. Inoltre, a suo parere, Holmes è l’unico che può andare testa a testa con Lupin, che ha confuso la polizia nei paesi di tutto il mondo.

Questa la nuova key visual:

Eiji Suganama (Lupin III: Prison of the Past) sta dirigendo la serie alla TMS Entertainment. Takahiro Ōkura (Lupin III: Parte 5) è responsabile delle sceneggiature della serie. Hirotaka Marufuji (Lupin III – Addio, amico mio) sta disegnando i personaggi. Yuji Ohno (Lupin III) sta componendo la musica. Il defunto Monkey Punch è accreditato per il lavoro originale.

Gli scrittori ospiti includono il regista Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Urusei Yatsura: Beautiful Dreamer, Vladlove), lo sceneggiatore veterano Masaki Tsuji (Astro Boy, Kyojin no Hoshi, Umi no Triton), il popolare scrittore di gialli Taku Ashibe (Murder in the Red Chamber), lo scrittore di avventure e fantascienza Akio Higuchi (Zone) e lo scrittore di gialli e suspense Kanae Minato (Confession).

Yumi Matsumiya, Kōichirō Bizen, Hiromasa Ogura, Wataru Nishizawa, Beom Seon Lee e Yūsuke Takeda si occupano della direzione artistica mentre Hiromi Miyawaki è il color key artist. Akemi Sasaki è il direttore della fotografia del compositing e Masato Yoshitake è il responsabile del montaggio. Youji Shimizu si occupa del suono e Hiromune Kurahashi si occupa degli effetti sonori.

Qui sotto il trailer:

Lupin III – Parte 6 debutterà sul canale NTV in Giappone il 9 ottobre alle 24:55 (effettivamente il 10 ottobre alle 12:55), e sarà trasmesso anche sulle affiliate di NTV oltre che su Hulu e altri servizi di streaming in Giappone. Sentai Filmworks lo manderà in onda in Nord America, Australia, Nuova Zelanda, paesi scandinavi e tutti i paesi nordici. Non sappiamo ancora quando arriverà nel nostro Paese.

Nel frattempo recuperate Lupin The Third – La Donna Chiamata Fujiko Mine in edizione limitata DVD + booklet su Amazon!