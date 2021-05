Lupin The Third Part Six: annunciato il nuovo anime

Lupin il ladro gentiluomo, creato dalla penna di Monkey Punch, sta per tornare in un nuovissimo anime, intitolato Lupin The Third Part Six. La nuova serie è stata annunciata da TMS Entertainment per festeggiare il 50° anniversario dell’opera, nata come manga nei lontani anni ’60 e proseguita con una quantità sbalorditiva di serie televisive e lungometraggi che hanno seguito il ladro gentiluomo e la sua idiosincratica banda.

Non dimentichiamoci che Lupin e la sua banda sono tornati sulle scene grazie a un film d’animazione, Lupin III – The First, creato con una grafica generata al computer, film che, in Italia, doveva inizialmente essere distribuito nei cinema dal 27 febbraio 2020 da Anime Factory, ma successivamente è stato cancellato a causa della pandemia di COVID-19. Lupin III – The First è stato poi reso disponibile alla visione in streaming su Amazon Prime Video e dal 29 ottobre 2020 è disponibile anche in DVD e Blu-ray.

Lupin The Third Part Six: key visual, teaser e staff

Lupin The Third Part Six sarà prodotto da TMS Entertainment, lo studio che è stato anche responsabile di Dr. Stone, Detective Conan, Megaloblox e Bakugon per citarne alcuni, mentre l’autore originale del nuovo film rimane Monkey Punch. Della regia se ne occupa Eiji Suganuma mentre Takahiro Ohkura si occupa della struttura della serie; Hiroki Marufuji del character design e Yuji Ohno della colonna sonora.

Questa la key visusal:

Qui sotto potete guardare il primo teaser:

Per quanto riguarda la trama non è stato rivelato ancora nulla, quindi rimaniamo in attesa di nuove informazioni.

Vi ricordiamo che dal 6 maggio, dopo aver trasmesso la quinta serie, Lupin III Ritorno alle Origini, a partire dalla 17, Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) sta trasmettendo le prime due serie storiche di Lupin III per la prima volta in chiaro in una versione senza censure e soprattutto rimasterizzata.

Inoltre il prossimo 17 giugno saranno disponibili, in nuova edizione blu-ray 4K UHD, La Donna Chiamata Fujiko Mine e Il Castello di Cagliostro ovvero due delle più apprezzate produzioni legate allo storico franchise di Lupin III.

Acquistate Lupin III The First, in edizione limitata Blu-ray con Booklet e 6 Card, disponibile su Amazon!