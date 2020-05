Lyon e Le Storie del Mistero: da YouTube un caso editoriale di successo

Nelle prime 48h dal lancio ha venduto 35 mila copie e oltre 50 mila nella prima settimana. Così tante che la case editrice è andata in overstock per ben quattro volte nel giro di una sola settimana. Stiamo parlando di “Le Storie del Mistero” il Libro – primo in classifica – di Lyon, l’autore del canale Youtube WhenGamersFail, realizzato grazie alla collaborazione tra Lyon, Tom’s Network – una delle più grandi agenzie di Management per webstar in Italia – e Salani Editore.

Un risultato davvero strabiliante, ancora di più in un momento come questo in cui tutte le librerie sono chiuse. Le vendite infatti sono state realizzate solo ed esclusivamente online sui marketplace di Amazon e IBS. Un successo preannunciato, come ha dichiarato lo stesso Lyon che conoscendo bene il suo pubblico sapeva che avrebbe apprezzato.

D’altronde Lyon non è nuovo a numeri così incredibili. Ad oggi infatti il suo canale YouTube ha attratto oltre 3 milioni di iscritti ed è il secondo YouTuber italiano per visualizzazioni con oltre 6 milioni di view al giorno: l’equivalente di un network televisivo nazionale in una giornata.

Le Storie del Mistero

Il Fumetto nasce dalla serie di video di oltre 200 episodi che Lyon condivide quotidianamente sul suo canale YouTube e narra le vicende di Lyon, Anna e Cico alla scoperta dei misteri più spaventosi.

10 storie ambientate in un mondo di stanze segrete e luoghi pericolosi, abitato da creature incredibili, scienziati e mostri maligni ispirati agli SCP – le entità protagoniste dell’omonimo progetto di scrittura collettiva che racchiude diversi racconti dell’orrore, catalogati come un’enciclopedia, che narrano le vicende dell’immaginaria organizzazione, responsabile per la messa in sicurezza, contenimento e protezione di entità, luoghi e fenomeni paranormali più o meno pericolosi per l’umanità.

Una storia illustrata per ragazzi che unisce fantasia e gameplay, le principali passioni di Lyon che ha saputo coniugare in un format unico e originale che oggi costituisce il suo tratto distintivo su YouTube e che gli ha permesso di diventare una vera e propria eccellenza italiana in questo settore.

Lyon infatti non fa gameplay in senso classico, ma utilizza il gioco come mezzo per creare storie e avventure divertenti e coinvolgenti come un vero cantastorie. Un esercizio di creatività e improvvisazione continuo, che Lyon coltiva fin da piccolo e che oggi utilizza per dar vita ai suoi racconti.

Una comunicazione multilivello

Il successo di Lyon, nasce da 8 anni di esperienza ed errori che gli hanno permesso di raggiungere, un pubblico sempre più vasto compreso in una fascia di età che va dagli 8 ai 20 anni e che è in continua crescita, sia in termini numerici che di maturità anagrafica.

Il segreto, come lui stesso ha dichiarato, sta nell’utilizzo di una comunicazione multilivello nella quale chiunque, indipendentemente dalla fascia di età o cultura di appartenenza, possa trovare un messaggio indirizzato a lui.

Come nei film del celebre Fantozzi – interpretato da Paolo Villaggio – davanti ai quali un bambino ride per la pura comicità dell’atto in sé, i più grandi per la situazione grottesca che il personaggio vive e i più grandi ancora perché percepiscono la critica generale verso la società.

Se l’obiettivo primario è quello di divertire il pubblico, molto importante per Lyon è il rispetto dell’etica personale che trasmette nei suoi contenuto video in maniera più o meno diretta. L’attenzione per i dettagli e l’ascolto attivo del suo pubblico, inoltre gli permettono di interpretare i desideri e le preferenze del pubblico stesso, riuscendo così a rinnovarsi e portare contenuti sempre attrattivi e di qualità. Attendiamo quindi l’uscita del seguito di questo grande successo editoriale che, come ha dichiarato Lyon, non tarderà ad arrivare e che vedrà coinvolto tutto il gruppo e tutti i personaggi tanto cari al pubblico. Nel frattempo puoi seguire le loro avventure sul canale YouTube “WhenGamersFail”

