Mads Mikkelsen sarà il nuovo Grindewald?

Sembra che la Warner Bros non stia perdendo tempo nel rimpiazzare l’appena licenziato Johnny Deep e, a quanto si vocifera a Hollywood, sembra che il possibile sostituto per il ruolo di Gellert Grindewald in Animali Fantastici 3, nuovo capitolo della saga prequel di Harry Potter, sia Mads Mikkelsen, già antagonista in Doctor Strange.

Sembra, inoltre, che Mads Mikkelsen, noto per aver interpretato il dottor Hannibal Lecter nella serie televisiva Hannibal, sia la scelta prediletta dal regista David Yates. Johnny Deep ha lasciato il film qualche giorno fa dopo che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi dal ruolo a seguito di una sentenza della corte londinese che scagionava il quotidiano The Sun dalle accuse di diffamazione fatte dall’attore. A quanto affermato dal quotidiano Deadline, ad appena pochi giorni dalla vicenda, Mads Mikkelsen starebbe già discutendo, in queste ore, il contratto proposto dalla Warner Bros. Johnny Depp è stato coinvolto in diverse cause legali negli ultimi due anni. L’attore perde il suo processo per diffamazione contro il giornale britannico di proprietà di Rupert Murdoch, The Sun, dopo che questo pubblicò le affermazioni della sua ex moglie Amber Heard, che affermava che Johnny Deep fosse fisicamente violento nei suoi confronti durante il loro breve matrimonio. Un’altro processo per diffamazione inizierà entro la fine dell’anno. Johnny Depp sta, infatti, facendo causa ad Amber Heard per 50 milioni di dollari per un pezzo che l’attrice ha fatto pubblicare sul Washington Post, dove discute le sue accuse di abuso contro Johnny Depp. Non è chiaro se la sentenza britannica avrà un impatto sul caso americano.

Il licenziamento di Johnny Depp, e la sua sostituzione in corsa con Mads Mikkelsen, hanno portato ad un ritardo per l’uscita del film. Originariamente programmato per debuttare il 12 novembre 2021, Fantastic Beasts 3 sarà ora in anteprima il 15 luglio 2022. Il film avrà luogo diversi anni dopo gli avvenimenti raccontati in I crimini di Grindelwald e sarà in parte ambientato in Brasile. Diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, Fantastic Beasts 3 vedrà tornare sullo schermo le star Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller e Jude Law.