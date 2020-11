Animali Fantastici 3 rimandato al 2022

Animali Fantastici 3 arriverà nelle sale nell’estate del 2022, dopo che la Warner Bros. ha ritardato l’uscita del film a causa del licenziamento di Johnny Depp dal franchise.

Stando a quanto riportato da Variety, il film Animali Fantastici 3, attualmente in produzione nel Regno Unito, ha recentemente ritardato la sua data di debutto, previsto per metà Novembre 2021. L’annuncio del cambio di programmazione arriva qualche giorno dopo che Johnny Deep ha annunciato di essere stato licenziato dal franchise. Sembra che sia stato, quindi, riaperto il casting per il ruolo del famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald . L’attore ha rilasciato una dichiarazione poco dopo la decisione, affermando di aver rispettato ed accettato la decisione della Warner Bros. ma che è intenzionato a ricorrere in appello. Le scene di Animali Fantastici 3 che prevedevano Johnny Depp non erano ancora state girate, e il suo allontanamento non dovrebbe alterare significativamente la timeline della produzione del film.

Il franchise si svolge prima delle gesta di Harry, Ron e Hermione, ma presenta numerosi personaggi familiari ai Potterheads (come si autodefiniscono i fan del maghetto) come Albus Silente, interpretato da Jude Law, mentre Eddie Redmayne interpreta Newt Scamander, protagonista della saga prequel. I membri del cast, tra cui Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams torneranno anche per Animali Fantastici 3. La scrittrice J. K. Rowling, che ha scritto Gli Animali Fantastici: dove trovarli nel 2016 e il sequel del 2018 I Crimini di Grindewald, è co-autrice del prossimo film, sul quale sta lavorando assieme al veterano della saga di Harry Potter, Steve Kloves. Il film Animali Fantastici e dove trovarli ha generato un enorme incasso al botteghino, pari a 800 milioni di dollari. Il seguito, I Crimini di Grindewald, ha registrato una vendita di biglietti inferiore, totalizzando un incasso di 654 milioni di dollari in tutto il mondo. L’attesissimo Animali Fantastici 3 andrà in onda nei cinema il 15 luglio 2022.