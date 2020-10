Esclusiva: svelate due carte dell’espansione Commander Legends

In esclusiva, vi mostriamo due nuove carte dell’espansione Commander Legends di Magic The Gathering, in una nuova versione foil definita “etched” (ovvero “incisa”), annunciata ad Agosto e in uscita a Novembre di quest anno.

Le due carte in questione sono Sidar Kondo di Jamura e Nekusar, Il Distruttore di Menti, entrambi già presenti in precedenti edizioni di Commander e ristampate in questa nuova espansione pensata principalmente per i draft.

Commander Legends è un set decisamente corposo, che contiene ben 165 nuove carte, per un totale, con le ristampe comprese, di 361 carte! L’espansione, inoltre, include un nuovo tipo di foil, definito “etched” (letteralmente “incise”), donando alle carte olografiche un aspetto completamente nuovo e particolare.

Come detto in precedenza, è la prima volta che un’espansione di Magic The Gathering viene pensata esclusivamente per il formato Draft che, per chi non lo sapesse, consiste in sostanza nella creazione di un mazzo partendo dall’apertura di alcune bustine, potendo tenerne solamente una e facendo girare le restanti tra gli altri partecipanti.

La particolarità del draft di Commander Legends, però, è che le carte che possiamo tenere saranno ben due, velocizzando tutto il processo e ampliando la possibilità di effettuare sinergie tra di esse.

I personaggi e le creature facenti parte del set proverranno da ogni parte del multiverso di Magic The Gathering: da Lorwyn ad Alara, dai racconti dell’originale Equipaggio della Cavalcavento ai giorni nostri, comprendendo anche personaggi nuovi di zecca, sviluppati proprio in occasione di questa nuova espansione.

Inoltre, è stata inserita una nuova meccanica, utilizzabile ovviamente solo nel formato Commander, chiamata “Encore“, che appare solo su creature non leggendarie: puoi pagare il costo di Encore di una creatura ed esiliarla dal tuo cimitero per crearne un numero di copie pedina pari al numero di avversari. Ciascuno di quei segnalini ha rapidità, deve attaccare quel giocatore o un planeswalker che controlla e viene sacrificato durante la fase finale.

Commander Legends uscirà sul mercato il 20 Novembre 2020.