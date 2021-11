Magic The Gathering: in esclusiva una nuova carta di Promessa Cremisi

In esclusiva per CulturaPop, vi presentiamo una nuova carta di Magic: The Gathering proveniente dall’espansione Innistrad: Promessa Cremisi, in uscita l’11 Novembre su Magic Arena e il 19 Novembre in versione cartacea.

Il più grande matrimonio nella storia di Innistrad è alle porte. Parteciperai anche tu? Alla festa, magari? Tra gli ospiti? In cucina? Nei piatti? Non puoi perdertela per niente al mondo.

Promessa Cremisi sarà l’ultima espansione di Magic: The Gathering per il 2021 e sarà ambientata anch’essa all’interno del piano di Innistrad, temporalmente successiva agli eventi di Caccia di Mezzanotte, il precedente set incentrato sui mannari.

La carta che vi presentiamo in esclusiva è lo Sciamano del Cuore dell’Alveare, una creatura verde che darà modo ai giocatori di creare potenti pedine insetto grazie alla sua abilità che permette di donargli, una volta create, un numero di segnalini +1/+1 pari al numero di Terre base controllate.

Oltre al ritorno del ciclo Giorno/Notte introdotto con Caccia di Mezzanotte, Promessa Cremisi introduce altre due nuove meccaniche: Addestramento e Fendere.

La prima viene innescata ogni qual volta la creatura attacca con un’altra che possiede forza maggiore e consiste nel mettere un segnalino +1/+1 sulla creatura con addestramento. La forza delle creature attaccanti viene verificata solo nel momento in cui attaccano. Dopo che l’abilità è stata innescata, non importa cosa succede all’altra creatura, né cosa succede alla forza di una delle creature, poichè fintanto che la creatura con addestramento è ancora sul campo di battaglia mentre l’abilità addestramento si risolve, riceverà il segnalino +1/+1, anche se la sua forza è ora pari o superiore a quella dell’altra creatura, se non sta più attaccando o addirittura se l’altra creatura non è più sul campo di battaglia.

Per quanto riguarda Fendere, invece, offre un costo alternativo a Istantanei e Incantesimi. Quando viene lanciata una carta con fendere, si può fare pagando il suo normale costo di mana. In questo modo, gli effetti della magia si risolveranno in maniera normale, ossia, ogni singola parola del suo testo delle regole sarà rispettata. Se invece si paga il costo di fendere, si possono ignorare tutte le parole tra parentesi quadre.

Vi ricordiamo nuovamente che l’uscita mondiale della nuova espansione Innistrad: Promessa Cremisi è prevista per l’11 Novembre su Magic Arena e il 19 Novembre in versione cartacea. Se volete già preordinare il comodo Bundle Box, contenente ben 8 Set Boosters, 20 Terre Base FOIL, 20 Terre Base regular, 1 Dado Spindown™ OVERSIZED a 20 facce (D20), 1 Carta Rara promo FOIL e 1 Scatola porta collezione, potete farlo semplicemente cliccando su questo link.