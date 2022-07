È finalmente tempo di Amazon Prime Day 2022: una due giorni di offerte spettacolari pensate davvero, ma davvero per chiunque. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte relative a Magic The Gathering del Prime Day 2022. Il capostipite di tutti i Giochi di Carte Collezionabili, nato nel 1993 dalla mente di Richard Garfield, oggi è ancora più competitivo con l’introduzione dei mondi di Dungeons and Dragons!

Magic The Gathering, le migliori offerte del Prime Day 2022

Magic The Gathering Gift Bundle di Avventure nei Forgotten Realms (Versione Inglese)

Gli eroi e i mostri di Dungeons and Dragons sono arrivati in Magic The Gathering! Questo Gift Bundle Avventure nei Forgotten Realms contiene: 10 buste per draft, 1 Collector Booster con foil, rare e trattamenti speciali, 1 carta promo foil con illustrazione alternativa — Forziere del Tesoro, 3 carte dungeon oversize più 40 terre base (20 foil e 20 non foil), 1 confezione per conservare le carte e D20 speciale Gift Bundle.

Magic The Gathering Bundle di Magic Innistrad Caccia di Mezzanotte, 8 buste Dell’Espansione e Accessori (Versione Italiana)

L’oscurità si avvicina con Innistrad: Caccia di Mezzanotte, la prima di due espansioni complete con un ritorno all’emblematico piano horror gotico. Questo bundle contiene 8 buste dell’espansione, ogni booster contiene 12 carte di Magic (96 carte in totale), 1 carta promo foil con illustrazione alternativa – Triscaidecafila, 40 carte terra base (20 foil e 20 non foil), 1 segnapunti vita Spindown fosforescente + 1 confezione per conservare le carte.

Magic The Gathering Innistrad: Promessa Cremisi – Prerelease Pack (ITA)

I Prerelease Pack sono un prodotto pensato per la battaglia! Utilizzati principalmente durante i Pre-Release, contengono buste a sufficienza per costruire un mazzo da torneo, da giocare in modo rapido ed efficace. L’ Innistrad: Promessa Cremisi – Prerelease Pack contiene 6 Buste per Draft, 1 Carta Rara o Mitica con marchio promo e 1 Dado Segnapunti speciale e 1 Portamazzo.

Paramint Mana Blast – Tappetino da Gioco Magic The Gathering

Tappetino da Gioco Paramint Mana Blast: superficie in poliestere adatto alle carte, fondo in gomma antiscivolo e bordi anti-sfregamento. Il tappetino è in formato 35×60 cm circa ed è venduto con la sua scatola.

Paramint Dark Lotus – Tappetino da Gioco Magic The Gathering

Tappetino da Gioco Dark Lotus: superficie in poliestere adatto alle carte, fondo in gomma antiscivolo e bordi anti-sfregamento. Il tappetino è in formato 35×60 cm circa ed è venduto con la sua scatola.

