Maglioni geek | I migliori da regalare a Natale

Da qualche anno a questa parte spopola la moda dell’Ugly Christmas Sweater, ovvero il maglione “brutto” di Natale che oltre ad un vero e proprio capo pesante può anche essere in realtà una felpa o una maglietta. Tutto però con la costante di avere un disegno o un design tipicamente natalizio realizzato con i classici elementi della tradizione, quali babbi natale, elfi, abeti addobbati, renne, stelle comete, ecc.. e più il motivo è kitch o retrò, più questa tipologia di capo d’abbigliamento viene apprezzata. Come non offrirvi allora dei suggerimenti per i maglioni geek di Natale?

Il maglione ugly ormai è talmente sdoganato che è possibile trovarne anche qui in Italia, basta fare un giro nelle grandi catene di abbigliamento. Ma da dove arriva questa tradizione? E come ha fatto a ritagliarsi uno spazio nell’immaginario culturale collettivo anche qui da noi? L’Ugly Christmas Sweater è una tradizione anglosassone che ha origine nella prima metà degli anni ’80 in cui questi bizzarri maglioni a tema festivo venivano spesso indossati da conduttori televisivi dell’epoca. Nel 2001, grazie al film “Il diario di Bridget Jones”, il maglione “brutto” viene consacrato come capo ironico e must have per le feste. Il fenomeno inizia a diffondersi globalmente fino a diventare un elemento della cultura pop come lo conosciamo oggi.

Nella corsa al maglione più originale non potevano mancare certo anche i design ispirati al mondo geek con l’imbarazzo della scelta tra serie tv, videogiochi, fumetti e tutto ciò che è cultura pop. In vista delle feste abbiamo fatto un giro su Zavvi e abbiamo selezionato alcuni maglioni geek di Natale, per non farvi sfigurare durante il cenone di quest’anno. Abbiamo scovato alcune proposte davvero particolari e geek che potrebbero fare la vostra felicità o quella di chi vive con voi, con alcune offerte molto interessanti in occasione del Black Friday!

I migliori maglioni geek di Natale

Baby Yoda

Partiamo con uno dei personaggi più amati degli ultimi anni: The Child, anche conosciuto come Baby Yoda, direttamente da The Mandalorian. Un maglione natalizio perfetto per tutti i fan di Star Wars, per fare davvero una bella figura durante il cenone di quest’anno!

VEDI SU ZAVVI

Taz

Cosa c’entra il Diavolo della Tasmania con il Natale? Forse non molto, ma questo maglione natalizio dedicato a Taz è veramente il regalo perfetto per ogni fan dei Looney Tunes. Un bel gadget anche in occasione dell’uscita di Space Jam 2, no?

VEDI SU ZAVVI

Stranger Things

Un maglione natalizio dedicato alla serie TV più amata degli ultimi anni. Questo gadget è infatti una vera chicca per tutti gli appassionati di Stranger Things, o per chiunque voglia vivere le prossime feste di Natale in bilico tra il nostro mondo e il sottosopra. Il tutto con un design davvero ben realizzato, ottimo per rievocare le atmosfere uniche della serie.

VEDI SU ZAVVI

Jurassic Park

Jurassic Park è senza ombra di dubbio uno dei film più iconici della storia, capace di attirare milioni e milioni di fan da ogni singola parte del mondo. L’opera di Spielberg è davvero senza tempo, e con questo maglione di Natale a tema Jurassic Park siamo certi che saprete come strappare un sorriso a ogni appassionato della pellicola ma non solo!

VEDI SU ZAVVI

Darth Vader

Torniamo nell’universo di Star Wars con questo bellissimo maglione dedicato al personaggio di Darth Vader. Realizzato con un design davvero unico e speciale, e impreziosito dalla simpatica scritta “Have a Merry Sithmas”, siamo certi che si tratta di uno dei maglioni più belli che esistano a tema Guerre Stellari.

VEDI SU ZAVVI

Harry Potter

Il maglione di Natale a tema Harry Potter? È senza ombra di dubbio il modo migliore per dare al tuo Natale quel pizzico di magia che solo l’atmosfera di Hogwarts può evocare. E chissà che sotto l’albero non ti aspetti anche la tanto attesa lettera dalla Scuola…

VEDI SU ZAVVI

Mickey Mouse

Esiste un personaggio più iconico di Topolino? Probabilmente no, e questo maglione natalizio è uno dei più classici e apprezzati presenti in questa lista: l’idea regalo perfetta davvero per chiunque, con un design semplice ma con tutta l’atmosfera Disney per rendere le feste ancora più speciali.

VEDI SU ZAVVI

Back to the Future

Pronti a un bel viaggio nel tempo? Con il maglione a tema Ritorno al Futuro è ora finalmente possibile: un capo d’abbigliamento natalizio davvero speciale, con un design unico e ricercato per fondere l’atmosfera delle feste con quella di una delle pellicole più amate dai geek di tutto il mondo.

VEDI SU ZAVVI