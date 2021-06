Make My Day, anime tratto da una storia originale di Yasuo Ohtagaki, arriva su Netflix

La Geeked Week ha portato numerose e succose novità, tra cui molti anime, che sbarcheranno presto su Netflix, tra cui Edens Zero, che sarà reso disponibile in tutto il mondo al di fuori del Giappone il 26 agosto, Master of the Universe Revelation, sequel della serie originale degli anni ’80, con i primi 5 episodi della prima stagione previsti per il prossimo 23 luglio, Godzilla Singular Point, previsto ad aprile 2021 in Giappone e nel corso dell’anno per tutti gli altri paesi dove il servizio è attivo e Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash, che arriverà il 1 luglio.

Ora sembra che Netflix abbia tutte le intenzioni di dedicare uno spazio speciale anche agli anime horror. Oltre infatti a Exception, arriverà sulla piattaforma anche Make My Day, attualmente in lavorazione, basato su una storia originale del creatore di manga Yasuo Ohtagaki (Moonlight Mile, Mobile Suit Gundam Thunderbolt).

Make My Day: ciò che sappiamo sull’anime

Make My Day è basato su una storia originale del creatore di manga Yasuo Ohtagaki. Yumiko Yoshizawa sta scrivendo la sceneggiatura. Il mechanical designer di Macross Shoji Kawamori e Kiyotaka Oshiyama (mechanical designer di Flip Flappers, FLCL Progressive, FLCL Alternative) si stanno occupando dei mecha dell’anime.

Come precedentemente annunciato Makoto Honda sta dirigendo il film e lo studio taiwanese 3D CG 5 Inc. sta animando e fornendo i disegni dei personaggi.

Questa la key visual:

Netflix descrive la storia:

Su un freddo pianeta di ghiaccio e neve, misteriose creature sono improvvisamente apparse dal buio del sottosuolo e hanno iniziato ad attaccare gli abitanti. Riuscirà l’umanità a sopravvivere al terrore in agguato oltre l’orizzonte?

Vi ricordiamo che Netflix aveva annunciato precedentemente annunciato, nel febbraio 2020, che stava collaborando con diversi creatori tra cui Ohtagaki e le Clamp per espandere la sua lineup di anime. A distanza di un anno, sembra proprio che i frutti di quella collaborazione si stiano iniziando a vedere.

Se siete amanti del genere horror vi consigliamo l’acquisto di Tomie di Junji Ito disponibile su Amazon.