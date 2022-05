Eccovi tutti gli imperdibili appuntamenti della settimana che va dal 16 al 25 maggio di Manga Mania in laFeltrinelli! Manga Mania è il l’iniziativa organizzata da laFeltrinelli per esplorare uno dei fenomeni letterari più interessanti degli ultimi anni, capace di avvicinare e conquistare pubblici trasversali, e che si è imposto sul mercato editoriale italiano raggiungendo importanti volumi di mercato. Un successo trainato in tempi recenti da titoli che hanno spopolato anche in Giappone, come Demon Slayer, Tokyo Revengers e Jujutsu Kaisen, delineando un trend sempre più in crescita: basti solo pensare che My Hero Academia (Star Comics) nel 2020 ha sfiorato le 100.000 copie.

Manga Mania in laFeltrinelli: tutti gli appuntamenti dal 9 al 15 maggio

Manga Mania in laFeltrinelli: tutti gli appuntamenti dal 16 al 25 maggio

Milano – laFeltrinelli piazza Piemonte

18 maggio, ore 16.00

CRUNCHYROLL

Proiezione gratuita in anteprima di due puntate di serie anime di successo internazionale

Milano – laFeltrinelli Buenos Aires

20 maggio, ore 18.30

Workshop “La costruzione del viso e la gestione delle espressioni nella tecnica manga”

A cura di Accademia Europea di Manga

Roma – laFeltrinelli Marconi

19 maggio, ore 18.30

Workshop sulla costruzione del viso e la gestione delle espressioni nella tecnica manga

A cura di Accademia Europea di Manga

Workshop sulla costruzione del viso e la gestione delle espressioni nella tecnica manga A cura di Accademia Europea di Manga 20 maggio, ore 20.30

Suehiro Maruo dal titolo “Paradiso” (Coconino)

Roma – laFeltrinelli Libia

26 maggio, ore 16.00

CRUNCHYROLL

Proiezione gratuita in anteprima di due puntate di serie anime di successo internazionale

Napoli – laFeltrinelli piazza dei Martiri

26 maggio, ore 16.00

CRUNCHYROLL

Proiezione gratuita in anteprima di due puntate di serie anime di successo internazionale

Genova – laFeltrinelli via Ceccardi

26 maggio, ore 16.00

CRUNCHYROLL

Proiezione gratuita in anteprima di due puntate di serie anime di successo internazionale

CRUNCHYROLL Proiezione gratuita in anteprima di due puntate di serie anime di successo internazionale 24 maggio, ore 18.00

Presentazione con Talita Riberi di “ZaraX2 Volume 2” (SHOCKDOM)

Presentazione con Talita Riberi di “ZaraX2 Volume 2” (SHOCKDOM) 25 maggio, ore 18.00

Workshop sulla costruzione del viso e la gestione delle espressioni nella tecnica manga

A cura di Accademia Europea di Manga

Bologna – laFeltrinelli piazza Ravegnana

19 maggio, ore 18.00

Elisa Menini presenta “Nippon Monogatari” (OBLOMOV)

Firenze – laFeltrinelli via de’ Cerretani

17 maggio, ore 18.00

Workshop “Manga Storytelling” con Alessio D’Uva

A cura di Scuola Internazionale di Comics e J-Pop Manga

Workshop “Manga Storytelling” con Alessio D’Uva A cura di Scuola Internazionale di Comics e J-Pop Manga 19 maggio, ore 18.00

Workshop sulla costruzione del viso e la gestione delle espressioni nella tecnica manga

A cura di Accademia Europea di Manga

Verona – laFeltrinelli via Quattro Spade

18 maggio

Maurizio Iorio (Kirio 1984) presenta il suo libro “Anche mio nonno era un Otaku”

Dal 28 aprile al 25 maggio sarà un mese dedicato all’universo letterario e visivo narrato dai principali mangaka, i celebri fumettisti giapponesi, attraverso un ricco calendario di anteprime, presentazioni, laboratori, proposte bibliografiche, e prodotti in esclusiva per laFeltrinelli. Manga Mania è quindi un’imperdibile occasione di incontro, approfondimento e scoperta del genere letterario e dell’immaginario giapponese.

Per chi non potrà seguire gli appuntamenti in presenza, sul canale Twitch di Lucca Comics & Games, in partnership con il Festival, andrà in onda un palinsesto di incontri virtuali come L’angolo di Kaf con Kafkyana, Dario Moccia, Cydonia e Cavernadiplatone che discuteranno del panorama manga in Italia e, ancora, la diretta di Daniele Daccò che esplorerà il tema far east e mondo orientale.

Per tutto il mese della rassegna, inoltre, numerosi prodotti esclusivi realizzati appositamente dagli editori che hanno aderito all’iniziativa. A cominciare da Coconino che propone l’inedito cofanetto di due volumi di Tredici notti di rancore a J-Pop Manga che omaggia di segnalibri e cartoline di Promised Neverland chiunque acquisti nelle Librerie laFeltrinelli in quel periodo, oltre a una variant edition del manga stesso. Bao Publishing propone la variant edition esclusiva di Hen Kai Pan mentre Dynit quella di Border 66 Volume 1. Dal 16 e il 21 maggio sarà inoltre disponibile l’albo preview gratuito della nuova serie di Planet Manga Sakamoto Days: si tratta di un estratto del primo volume di questa serie-evento in arrivo in Italia.