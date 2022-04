Dopo averlo annunciato in occasione del Lucca Comics and Games 2021, la prima svoltasi in presenza dopo la lunga pausa causata dalla pandemia da COVID-19, Planet Manga si prepara a lanciare in Italia il nuovo manga shonen che in Giappone sta letteralmente spopolando ed è già entrato nei cuori dei lettori: Sakamoto Days di Yuto Suzuki.

Tutto quello che dovete sapere su Sakamoto Days

Sakamoto Days: il manga

Sakamoto Days ha iniziato ad essere serializzazione in Giappone, tra le pagine del settimanale Weekly Shonen Jump, il 21 novembre 2020 e attualmente si compone di 66 capitoli raccolti in 6 volumi. Il manga di Yuto Suzuki, sin dai suoi primissimi capitoli, è sempre rimasto ai primi posti del cosiddetto TOC (tavola dei contenuti) della rivista. Anche per questo motivo l’editore Shueisha a novembre 2021 ha definito la serie fra i manga in corso di serializzazione più popolari assieme a Mashle di Hajime Komoto e a Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka.

Sakamoto Days è un battle shonen che decisamente mancava all’interno delle pagine della rivista di Shueisha. Una bella ventata di aria fresca per una narrazione avventurosa e dinamica che resta però sempre leggera grazie ad uno spiccato umorismo ed al piacevole tratto grafico del maestro Suzuki.

Per iniziare a comprendere il manga, chiaramente, partiamo dalla sua sinossi principale. La scopriamo qui di seguito:

Taro Sakamoto era originariamente conosciuto per essere un hitman impareggiabile, unico, nessuno poteva averla franca tanto da vantare rispetto e status leggendario nel mondo della criminalità. Ad un certo punto della sua vita, tuttavia, Sakamoto si è innamorato e ha cominciato a frequentare la sua fidanzata, l’ha sposata e ha avuto dei figli. La nuova vita normale del leggendario hitman lo aveva costretto al ritiro dalla malavita. In più, come se non bastasse, Sakamoto ha messo su peso e ha anche deciso di avviare un’attività. Lasciatosi alle spalle il passato è il passato che non riesce a smarcarsi da Sakamoto, pertanto, assieme al suo dipendente presso il suo negozio Shin, difenderà la sua umile vita e famiglia, o morirà nel tentativo.

Scopriamo ora i personaggi principali che compongono una parte del cast del manga tra buoni e cattivi.

Taro Sakamoto

È un ex hitman che ha offerto la sua vita da criminale e di ricchezza per sposare Aoi. Taro ha messo su massa grassa ed è diventato sedentario, ma possiede ancora nel suo arsenale delle abilità e forza sovraumane proprie del suo periodo da attività criminale. Durante le situazioni estreme, difatti, egli perde il suo grasso e diventa più forte di quanto non lo fosse già prima.

Shin

Anch’egli un ex hitman che ammira Sakamoto e adesso lavorare per lui presso il suo minimarket. Shin è conosciuto con lo pseudonimo di Shin “Il Chiaroveggente” poiché ha abilità di leggere la mente.

Lu Xiaotang

È figlia di una famiglia mafiosa cinese. È testarda e non combatte frequentemente, ma ne è davvero capace soprattutto quando ricorre allo stile di combattimento che unisce il Tai Chi e il Drunken Fist (arti marziali cinesi improntante nell’imitazione di una persona ubriaca).

L’Ordine

L’Ordine è una speciale organizzazione di assassini pericolosi e specializzati che lavorano per la JAA. Il ruolo fondamentale è quello di mantenere l’ordine del mondo degli assassini nel momento in cui emergono delle faide fra diverse fazioni che potrebbero causare intoppi al sistema su cui è basato.

Nagumo

È un vecchio sodale di Sakamoto e membro dell’Ordine. Nella sua prima apparizione si recherà da Sakamoto per informargli di una questione pericolosa e importante.

Osaragi

È una assassina molto pericolosa e capace e uno dei componenti novelli del “Ordine”.

Takamura

È un potente assassino nonché componente dell’Ordine. Takamura è anche apparso in un precedente one-shot di Yuto Suzuki.

Uzuki/X

È un serial killer e cacciatore di assassini che punta a detronizzare la JAA. Antagonista, ha incontrato Sakamoto in passato, ovvero l’unico che è stato in grado di fargli male.

Kashima

È un cyborg che lavora per X e spesso indossa una maschera da renna per coprire le pesanti cuciture sul volto.

Saw e Dump

Sono due serial killer: il primo ricorre ad una ascia legata a una corda come arma, il secondo lancia punte dal suo stesso corpo per uccidere.

Minimalist e Apart

Altri due serial killer: il primo possiede un’incredibile forza fisica per distruggere oggetti e trasformarli in sfere, il secondo è equipaggiato da fili d’acciaio per sminuzzare gli obiettivi in pezzi.

Sakamoto Days: l’uscita in Italia

Sakamoto Days esordirà in Italia per Planet Manga il 21 aprile 2022 nella collana Generation Manga.

Sakamoto Days Volume 1: variant ed edizioni speciali

Sakamoto Days Volume 1 arriverà in fumetteria, edicola e negozi online dal 21 aprile 2022 in edizione regolare al prezzo di € 5,20 e in edizione variant (quest’ultima fumetteria e negozi online) al prezzo di € 14,90. L’edizione regolare presenta il tankobon, mentre la variant avrò una copertina differente e in allegato un grembiule.

Sakamoto Days Volume 2: variant ed edizioni speciali

Sakamoto Days Volume 2 invece uscirà a maggio 2022 (data da conferma) allo stesso modo sia in edizione regolare che variant. L’edizione regolare, al prezzo di € 5,20, presenta esclusivamente il tankobon, mentre l’edizione variant (negozi online, fumetteria) presenterà il tankobon con differente copertina e, in più, shopper e bottle opener al prezzo di € 14,90. Ancora, sarà possibile ricever un segnalibro a tema solo dalle fumetterie italiane che hanno aderito all’iniziativa Sakamoto Days Store. Ecco qui l’elenco delle fumetterie aderenti (pagine 105-106-107 di Anteprima 368).

Sakamoto Days: i numeri del manga

In occasione dell’uscita del 6° tankobon, Sakamoto Days ha ricevuto un plauso e raccomandazione da parte della sensei Hiromu Arakawa, celebre autrice di Fullmetal Alchemist e attualmente impegnata nella serializzazione di Yomi no Shigaki. L’autrice ha dichiarato di leggerlo con i suoi figli nel tempo libero. Si tratta di una sponsorizzazione non da poco che non fa altro che conferma la popolarità e l’apprezzamento dei lettori giapponesi per questa nuova proposta di Weekly Shonen Jump che, come detto in apertura, è nei primi posti nelle classifiche di gradimento ed è stata inserita fra i manga in corso di serializzazione più popolari dell’editore Shueisha.

Numeri alla mano, i primi 5 tankobon dell’opera, usciti in Giappone tra il aprile 2021 e gennaio 2022, hanno già collezionato 500.000 copie vendute, mentre su MANGA Plus, l’applicazione targata Shueisha che permette la lettura digitale, le visualizzazioni ammontano al momento a circa 160.000.

Secondo un ultimo report di Shoseki, risalente al 31 marzo 2022, il 6° e più recente volume della serie (pubblicato il 4 marzo) avrebbe venduto circa 7.586 copie in Giappone in 4 settimane. L’intera serie, allo stesso periodo e quindi dopo tre mesi rispetto alle 500.000 copie vendute segnalate a gennaio 2022, avrebbe raggiunto un totale di circa 740.000 copie vendute.

Ancora, Sakamoto Days è stato nominato come miglior manga cartaceo all’edizione del 2021 dei Next Manga Awards piazzandosi al 9° posto di 50, aggiudicandosi inoltre il U-Next Prize. La serie ha raggiunto il 6° posto all’edizione del 2022 delle opere consigliate dai librai giapponesi.

Sakamoto Days: l’anime

Attualmente non ci sono notizie ufficiali in merito ad un adattamento anime di Sakamoto Days. Tuttavia gli ottimi riscontri di pubblico e il plauso da parte di altri mangaka, ha fatto sì che il manga guadagnasse ancor più seguito tanto da essere nomimato, in occasione del AnimeJapan 2022 (tenutosi dal 26 al 29 marzo scorso), al quinto posto nello speciale contest fra “I manga di cui vorremmo guardare l’adattamento animato”. Un risultato che, sicuramente, non sarà passato inosservato ai piani alti di Shueisha.