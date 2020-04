Manicomix lancia fumetterie.com per aiutare i negozi specializzati

Il distributore Manicomix ha lanciato da poche ore il portale fumetterie.com.

Supportato da vari editori e produttori del mercato Manicomix ha messo a disposizione una piattaforma di vendita on-line, fumetterie.com appunto, in cui gli utenti acquistano e decidono a quale negozio riconoscere l’utile di quella transazione.

Fumetterie.com è il primo temporary online store che, tramite l’utilizzo di un codice-libreria identificativo permette agli appassionati di fumetti, giochi da tavolo e figure di continuare a supportare la loro fumetteria di fiducia senza uscire di casa.

Tra i marchi editoriali coinvolti nel progetto: J-POP Manga, Edizioni BD, Shockdom, Bao Publishing, Editoriale Cosmo, Tatailab, Eris Edizioni, Narrattiva, Hollow Press, Double Shot, Canicola, Dreamlord Press, Flashbook. La lista è in continuo aggiornamento e vede protagonisti anche produttori di merchandising e giochi tra cui Bandai, DV Giochi, Gametrade (Dragon Ball e Force of Will TCG) e Oriental Wave (Vanguard TCG).

Lorenzo Moretti, CEO di Manicomix, ha commentato così l’iniziativa:

L’obiettivo è quello di non interrompere il legame tra negozio fisico e clientela su cui si basa il settore comics che fa della passione e della condivisione degli elementi fondanti. Anche con il nuovo decreto del 10 aprile che permette la riapertura delle librerie ci aspettiamo, per i prossimi mesi, un pesante calo della pedonabilità nei punti vendita. Il sito permette ai clienti di acquistare in totale sicurezza e ai negozianti di incrementare le possibilità di guadagno.

La piattaforma mette a disposizione un ampio catalogo composto da: fumetti manga e americani, graphic novel e fumetti italiani di tutti gli editori; giochi da tavolo, giochi di carte, giochi di ruolo, accessori come bustine e porta mazzi; Funko POP!, figure Banpresto, model kit e t-shirt.

Tutti i prodotti sono scontati del 5%, e gli utenti riceveranno un fumetto in omaggio, offerto da J-POP Manga, al primo acquisto. Le spedizioni sono molto celeri e vengono effettuate in tutta Italia.