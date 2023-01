First 4 Figures presenta a tutti i gli appassionati una nuova statua da collezione, realizzata in PVC di alta qualità, di Mario, l’iconico personaggio del leggendario videogioco Mario Kart. Se siete fan del franchise, si tratta di un’opportunità unica per possedere un’incredibile rappresentazione del vostro personaggio preferito.

Mario Kart da First 4 Figures

Questa statua di Mario Kart da First 4 Figures è un vero e proprio tributo alla nostalgia e al divertimento offerto dall’omonimo titolo Nintendo. Dalle immagini ufficiali è possibile apprezzare la grande cura che i design hanno applicato a questa produzione, dalla riproduzione fedele dei tessuti con tanto di cuciture a vista, fino al fumo che simula tutta la potenza erogata dal motore del go-kart e scaricata sull’asfalto del circuito.

Foto: ©First 4 Figures

Il go-kart stesso è modellato sul classico design Pipe Frame, con parti e dettagli realistici che ti faranno sentire come se stessi gareggiando insieme a Mario sui percorsi più emozionanti del gioco. Inoltre, l’edizione da collezione di questa statua ha una base espansa con funzione di illuminazione a LED.

Foto: ©First 4 Figures

Il design della base è inoltre studiato per far si che sembri che Mario stia tagliando il traguardo a tutta velocità, ed è dotata di lunghe luci tutt’intorno che si illuminano di un bianco brillante, creando dunque un’atmosfera unica e coinvolgente (alimentate da una batteria ricaricabile tramite USB da 18500 Li+).

Qualche caratteristica tecnica

La statua è realizzata in PVC ed ha un peso complessivo di circa 1,6 kg. Essa non ha bisogno di alcun tipo di montaggio e una volta estratta dalla confezione misurerà circc 22 cm in altezza, co cm in profondità e 30 cm in larghezza.

Prezzo al pubblico

La statua di Mario Kart da First 4 Figures è attualmente disponibile in preordine sul sito ufficiale Sideshow al prezzo di 160 dollari. Per ulteriori informazioni o immagini vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto. Vi ricordiamo inoltre, che se avete voglia di schiacciare sull’acceleratore nel magico mondo di Mario, su Amazon è disponibile l’ultima versione del videogioco Mario Kart per Nintendo Switch.