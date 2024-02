Trasforma Mario Kart in realtà con questa macchinina telecomandata, su TikTok tutti la amano!

Quante volte, giocando a Mario Kart, avete sognato che le auto dell'iconico gioco di corsa prendessero vita? E se vi dicessimo che è possibile? No, non stiamo parlando del kit venduto da Nintendo che si collega alla Switch, bensì di una macchinina telecomandata frutto di una collaborazione tra Mario Kart e Carrera, che rappresenta un giocattolo perfetto per i bimbi, tanto da essere divenuta virale su TikTok nel trend degli Amazon Finds.

Macchinina telecomandata Mario Kark, chi dovrebbe acquistarla?

Questa macchinina, disponibile su Amazon a soli 30,80€, è perfetta per tutti i bimbi amanti di Mario Kart: grazie alla sua frequenza di 2,4 GHz e alla velocità che raggiunge i 5 km/h, vi garantirà momenti di puro divertimento, ricreando le emozionanti corse del videogioco direttamente nel vostro soggiorno. Con un tempo di corsa di 7 minuti e un tempo di ricarica di soli 30 minuti, è particolarmente consigliata a chi cerca un'esperienza di gioco veloce e dinamica adatta a qualsiasi ambiente, da spazi molto piccoli ad abitazioni intere.

Inoltre, la macchinina è semplicissima da portare con sé dato che si infila direttamente all'interno del telecomando e presenta un gancio da poter appendere anche alla cintura o alla cinghia dello zaino. Insomma, parliamo di un regalo perfetto per un bimbo, che grazie a questa macchinina avrà a disposizione ore e ore di divertimento assicurato!

Vedi offerta su Amazon