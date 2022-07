Il futuro di Capitan America promette di esser tutt’altro che tranquillo, almeno secondo quanto Marvel Comics ha rivelato recentemente, presentando il prossimo evento editoriale che coinvolgerà la Sentinella della Libertà: Captain America: Cold War. Nome importante e dal profondo significato storico, che sembra esser stato scelto con una certa attenzione, considerato come gli eventi al centro di questo nuovo capitolo della storia di Steve Rogers potrebbero sconvolgere la sua vita.

Captain America: Cold War è il prossimo maxi evento con protagonisti Steve Rogers e Sam Wilson

Il crossover Captain America: Cold War non coinvolgerà solamente Steve Rogers, ma anche Sam Wilson, il nuovo Falcon e Bucky Barnes, il Soldato d’Inverno. Con il rilancio della serie di Cap lo scorso aprile, Marvel ha deciso di avere all’attivo ben due Capitan America, con Steve Rogers, affiancato da Bucky Barnes, protagonista di Captain America: Sentinel of Liberty, mentre Sam Wilson è il protagonista di Captain America: Symbol of Truth, accompagnato da Joaquin Torres.

Non è la prima volta che Cap si avvale dell’aiuto dei suoi fedeli amici, come abbiamo visto nella recente Gli Stati Uniti di Capitan America, ma quanto suggerito da Marvel sembra indicare che la futura miniserie di Cap sarà focalizzata su segreti a lungo rimasti avvolti da mistero:

“L’origine segreta dello Scudo di Steve, la vendetta di White Wolf e Crossbones , e il ritorno di Nomad—ma quale?’

Questi indizi sono parte di un percorso preparatorio, che in questi mesi si sta dipanando sulle testate legate al mito di Cap. In Captain America: Sentinel of Liberty #5 , in uscita a ottobre, sarà fondamentale nel percorso verso Captain America: Cold War, considerata la sinossi dell’albo:

“I traditori dell’Outer Circle conducono Steve Rogers e Bucky Barnes al quartier generale dell’Outer Circle, e alle risposte che Steve sta cercando sull’origine del suo scudo, mentre Bucky ha già le risposte che cerca e ore cerca soluzioni. Riusciranno decenni di amicizia a resistere alle manovre di un nemico che si fa chiamare Rivoluzione? Il mondo di Capitan America sarà sconvolto da questo evento per anni a venire”

Ugualmente importante sarà Captain America: Symbol of Truth #6:

“Ancora in ripresa dal suo scontro con il Wakanda, Sam Wilson è nuovo chiamato a intervenire sullo scacchiere internazionale per proteggere un politico della nazione africana del Mohannda. Ma il Lupo bianco ha già messo in moto la seconda parte del suo piano, con gravi conseguenze per gli amici di Sam…e il Mohannda. Vecchi alleati e nuovi nemici faranno la loro apparizione in questo elettrizzante nuovo capitolo di Captain America: Symbol of Truth”

Captain America: Cold War arriverà sul mercato americano nella primavera 2023.