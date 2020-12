Marvel annuncia Demon Days: X-Men di Peach Momoko

Peach Momoko, apprezzatissima copertinista, è stato uno dei colpi più importanti messi a segno dalla Marvel e dall’editor-in-chief C.B. Cebulski in termini di esclusive. La disegnatrice però non si limiterà a realizzare le sue ricercatissime copertine variant ma debutterà anche come autrice completa con Demon Days: X-Men.

Demon Days: X-Men di Peach Momoko, i dettagli

Demon Days: X-Men è una miniserie in 5 numeri, formato prestige a cadenza trimestrale, che debutterà negli Stati Uniti a marzo 2021.

La miniserie rileggerà alcuni degli X-Men in chiave yōkai e horror che diventeranno samurai maledetti e a caccia di demoni. Gli eroi e i villain fra cui Psylocke, Venom e Wolverine saranno riletti secondo le figure del folklore giapponese

Ecco la sinossi ufficiale diffusa dalla Marvel:

Demon Days: X-Men inizia quando uno spadaccino errante dotato di una spada psichica arriva in un villaggio preso di mira da alcuni demoni. Uno di questi demoni è bianco e nero ed ha una terrificante lingua rossa…

Eccovi alcune tavole in anteprima:

Queste invece le parole dell’autrice Peach Momoko:

Adoro lo yōkai, le storie horror e il folklore giapponese, le storie di samurai… Ho sempre voluto raccontare qualcosa di simile con i personaggi Marvel cercando così nuovi sbocchi narrativi ma anche dal punto di vista del disegn. Tutta la miniserie si svolge in Giappone e introdurrò diversi personaggi, diverse versioni in realtà perciò dimenticatevi le loro versioni “originali” anche perché i miei personaggi non saranno supereroi ma samurai, oni, yojimbo e così via… Avranno i poteri che li contraddistinguono ma anche nuove versioni di essi. Mi sono spinta più che ho potuto per dare una versione più personale possibile dell’universo Marvel e spero davvero che i lettori possano apprezzarla.

