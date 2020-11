X-Men Legends – la nuova serie in continuity con Nicieza, Claremont e tanti altri

Anticipando di qualche giorno l’ufficializzazione delle uscite previste a febbraio, la Marvel ha già annunciato la partenza di una nuova serie regolare in continuity intitolata X-Men Legends che vedrà il ritorno di alcuni dei nomi coinvolti in quello che è considerato il periodo d’oro degli X-Men ovvero gli anni ’90.

Si parla di periodo d’oro degli X-Men e ovviamente nel primo numero non poteva mancare uno dei team creativi che ha contraddistinto quella decade: Fabian Nicieza ai testi e Brett Booth alle matite.

Nei prossimi numeri è previsto il ritorno di altri nomi leggendari legati agli X-Men degli anni ’90, uno su tutti Chris Claremont ma anche Larry Hama, Louise Simonson e Peter David.

X-Men Legends – sarà in continuity

La particolarità di X-Men Legends è che, pur essendo completamente in continuity, racconterà alcune “leggende” degli X-Men. Nello specifico recupererà una serie di trame mai completamente sviluppate o lasciate in sospeso come lascia intendere il comunicato stampa per il lancio della serie che riporta alla mente dei fan la trama del terzo fratello Summers!

Ecco l’annuncio:

Risploverate i costumi gialli e blu, azionate la Stanza del Pericolo e preparate le tasche. I leggendari scrittori degli X-Men torneranno nelle epoche classiche dei supereroi mutanti in nuovissime storie in continuity ambientate durante le loro run più iconiche! Parliamo di grandi autori come Chris Claremont, Louise Simonson, Fabian Nicieza, Larry Hama, Peter David, e molti altri ancora. X-Men Legends racconterà storie sempre più sorprendenti mese dopo mese e che si immergeranno nella ricca storia degli X-Men per risolvere questioni lasciate in sospeso, e riveleranno scioccanti verità che cambieranno il passato e il futuro degli X-Men! Fabian Nicieza, noto per il suo lavoro esplosivo sugli X-Men nel loro periodo di massimo splendore degli anni novanta, darà il via alla serie con una saga speciale con protagonisti Ciclope e Havok che risolverà uno dei più grandi misteri degli X-Men di tutto il tempo: Adam-X e la sua connessione sorprendente alla stirpe Summers!

Fabian Nicieza ha commentato:

È sorprendente poter raccontare finalmente la storia del famigerato “terzo “fratello di Summers. Dopo venticinque anni di lavoro, vedere rivelata la verità su Adam-X e vederla disegnata così magnificamente da Breet Booth, è una delle esperienza più surreali della mia carriera! Avere l’opportunità di raccontare questa storia insieme a tutte le altre leggende degli X-Men è una cosa estremamente eccitante!