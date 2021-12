In occasione del nuovo arco narrativo Destiny of X, Marvel ha lanciato nuove testate legate agli X-Men e ne ha rilanciate altre, come quella dei Marauders che passa ora in mano ad un nuovo team creativo.

Marvel annuncia il nuovo team creativo di Marauders

La testata Marauders sarà una di quelle che verrà rilanciate in occasione di Destiny of X, nuovo corso delle testate mutanti Marvel che partirà a Marzo 2022 dopo la conclusione di Inferno. Insieme ad alcune nuove serie come Immortal X-Men, l’editore ha anche rilanciato le testate già esistenti con nuovi autori alla loro direzione: è il caso di Marauders, serie iniziata con il rilancio di Jonathan Hickman e che passerà ora in mano allo scrittore Steve Orlando, il cui arrivo in Marvel era già stato anticipato qualche giorno fa dopo l’uscita di Marauders Annual #1, e alla disegnatrice italiana Eleonora Carlini. Insieme all’evento Inferno, Destiny of X sarà uno dei primi passi che gli X-Men muoveranno dopo l’abbandono di Jonathan Hickman alla direzione generale di tutte le serie legate ai mutanti, essendo impegnato sul suo prossimo progetto per l’editore.

I due nuovi autori racconteranno in Marauders le vicende di un piccolo gruppo di mutanti guidati da Kitty Pride la cui missione è quella di salvare i loro simili in pericolo ovunque essi si trovino, non importa quanto possa essere rischioso. Il gruppo è composto da Psylocke, Daken, Aurora, Tempo, e Somnus, nuovo mutante apparso per la prima volta nello speciale Marvel Voices #1, ma sembra che la storia raccontata da Orlando porterà la squadra ad incontrare e a reclutare un nuovo misterioso membro. Lo sceneggiatore Steve Orlando ha descritto questo suo impegno su Marauders come il punto più emozionante della sua carriera da fumettista, essendo il suo primo lavoro a lungo raggio per Marvel.

La presentazione del rilancio di Marauders è come sempre stata accompagnata anche dalla prima copertina della serie, realizzata da Kael Ngu, spillato che arriverà nelle fumetterie americane il prossimo 30 Marzo 2022. Per immergervi nell’Era Krakoana degli X-Men, dovreste assolutamente recuperare i due volumi introduttivi, ovvero House of X/Powers of X e X-Men di Jonathan Hickman 1 – Pax Krakoa, entrambi disponibili su Amazon.it.