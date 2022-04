All’interno del nuovo corso del nuovo corso mutante avviato a Jonathan Hickman con House of X/Powers of X, un evento in particolare ha dato risalto alla nuova esistenza degli X-Men su Krakoa: il Gala Infernale. Evento epocale che ha dato una nuova spinta all’esistenza dei mutanti, il Gala Infernale ha avuto conseguenza importanti, come la colonizzazione di Marte o gli eventi raccontati in Il Processo di Magneto e Inferno. Un’importanza che ha spinto Marvel a voler dare un seguito a questo momento, mostrandolo sotto un altro aspetto con X-Men: Hellfire Gala.

Marvel Comics annuncia X-Men: Hellfire Gala

In X-Men: Hellfire Gala non assisteremo a questo sconvolgente momento del Marvel Universe visto dal punto di vista dei mutanti, bensì da quello di altri amati personaggi della Casa delle Idee, eroi e villain allo stesso tempo. Come accaduto in precedenza, anche in X-Men: Hellfire Gala la moda avrà un ruolo essenziale, come ha svelato l’artista Russel Dauterman a Marvel.com:

“So così elettrizzato nel dover realizzare tutto questo. Il mio pensiero principale nel dare vita ai design del Gala era che fossero dei costumi da supereroi di alta moda, che riflettessero le indoli dei personaggi, che potessero essere funzionali anche in una battaglia”

Dauterman ha quindi realizzato i costumi di personaggi come Spider-Man, Dottor Destino, Vedova Nera e Wolverine, che prenderanno parte a questa storia scritta da Gerry Duggan, che prenderà il via con X-Men: Hellfire Gala #1, primo one shot di una settantina di pagina che arriverà sul mercato americano il prossimo 29 giugno.

Dautermann ha presentato anche alcuni dei look realizzati per questo evento.

“La mia idea era di realizzare una versione più drammatica e futurista del costume di Spider-Man. Il costume ha un forte taglio dark, con il simbolo del ragno che pulsa e degli inserti pop”

“Ho realizzato diverse varianti di questo come un costume, ma lo preferisco come calzamaglia, slanciata e sexy, ma anche stealth. La maschera sul viso è un richiamo alla prima apparizione di Natasha Romanoff”