J. Michael Straczynski sarà la voce narrante di Thanos: Death Notes, futuro one-shot dedicato al Dio del Tuono marveliano che vedrà affrontare nientemeno che Thanos, il Titano Folle che più volte ha messo a repentaglio il Marvel Universe. Straczynski ha già avuto modo di mostrare la sua affinità al mito dell’asgardiano, avendo rivitalizzato in passato Thor assieme a Olivier Coipel a parte dal 2007, ma quello che aspetta i lettori di Thanos: Death Notes è un racconto più ampio, che coinvolgerà anche altri artisti.

Thanos: Death Notes raccoglie l’eredità della gestione Cates del Dio del Tuono, rifacendosi a un evento di Thor: Black Winter (2020), in cui il dio asgardiano aveva una visione della propria morte, vedendo anche tutti i cadaveri degli eroi e dei villain marveliani circondare un trionfante Thanos…che brandiva spavaldo Mjolnir, su cui erano inserite le sei Gemme dell’Infinito, affiancate da una settima pietra oscura, che potrebbe essere la Gemma della Morte.

A commentare l’annuncio questo one shot è l’editor Will Moss:

“Sin da quando Black Winter ha mostrato a Thor un segno di come sarebbe morto in Thor #6…Thor ha cercato di trovare un modo per evitare questo tremendo destino. In questo one-shot con Thanos, la ricerca di Thor lo spinge a guardare al passato di Thanos in cerca di indizi. Ma nel farlo, Thor scoprirà qualcosa da utilizzare contro Thanos o accetterà che il Titano Folle sia veramente ineluttabile?”