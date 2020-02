Marvel Comics annuncia The Marvels, una nuova serie con il cast di supereroi al completo

Al via a The Marvels, la nuova serie targata Marvel Comics che vedrà come protagonisti tutti i supereroi più amati della casa delle meraviglie. La serie farà il suo debutto il prossimo maggio e sarà sviluppata dallo scrittore Kurt Busiek e dal disegnatore Yildiray Cinar. Design dei personaggi e copertine, invece, saranno affidate ad una delle firme più autorevoli del fumetto internazionale, Alex Ross, che se ne occuperà con l’aiuto dello stesso Busiek.

Come si può leggere sul sito della casa delle Meraviglie, la serie viene presentata come “Il primo numero comprende un’invasione dallo spazio, un picnic a Prospect Park, avvistamenti di supereroi a Manhattan, la All-Winners Squad nel 1947, Reed Richards nei servizi segreti militari, esseri cosmici oltre lo spazio e il tempo” (potete leggere la scheda completa a questo link).

Inoltre, Busiek ha dichiarato su marvel.com che “L’idea di The Marvels non è solo quella di poter essere in grado di utilizzare tutti i personaggi, ma anche tutta la storia dell’Universo Marvel. Mi piace descriverlo come un thriller di Tom Clancy, in quanto ci sarebbero stati tanti fili di trama diversi che possono unirsi e allontanarsi e riunirsi ancora“, così Busiek immagina la sua storia, come una sorta di universo a sé inserito però nelle vicende Marvel che ben conosciamo. I personaggi potrebbero quindi incontrarsi come non farlo affatto, risolvere delicate situazioni senza però entrare in contatto tra di loro.

Busiek continua asserendo che The Marvel sia come un vero e proprio libro in corso di stesura, la trama può portarci ovunque e raccontarci qualsiasi storia, qualsiasi incontro. Il primo numero, sempre a detta dell’autore, ci porterà nel Sud-Est Asiatico poco dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, nel 1947.

Vi ricordiamo che la nuova serie The Marvels debutterà con il primo numero a Maggio 2020.