Marvel Cinematic Universe, ecco le nuove date dei futuri film!

La pandemia che ha colpito l’industria cinematografica (e non solo) ha costretto tutti gli editori a cambiare le date dei propri film. In queste ultime ore, infatti, Marvel e Disney hanno riprogrammato l’uscita delle pellicole su un orizzonte temporale del tutto nuovo, e in questo articolo vi sveleremo la nuova programmazione.

A confermare questa notizia, innanzitutto, è stato Jeremy Conrad, un noto insider del cosiddetto universo cinematografico della Marvel/Disney. La prima pellicola a compiere il suo debutto sarà Black Widow, programmata per il prossimo 6 novembre 2020, mentre il secondo lungometraggio quello dedicato agli Eternals (il film con Angelina Jolie e Kit Harington), fissato per il 12 febbraio 2021.

La stessa sorte è toccata a Shang-Chi e Doctor Strange 2, che debutteranno rispettivamente il prossimo 7 maggio 2021 e 5 novembre 2021. Proseguendo con la nuova programmazione, Thor: Love and Thunder uscirà definitivamente il 18 febbraio 2022, e vede come protagonista il solito Chris Hemsworth che tornerà a vestire i panni del Dio del Tuono.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe si concluderà con due lungometraggi, Black Panther 2 e Captain Marvel 2. Il primo – secondo la fonte – farà il suo debutto il prossimo 8 maggio 2022, mentre il secondo sarà proiettato nelle sale dal prossimo 8 luglio 2022.

Insomma, la pandemia che ha colpito il nostro sistema economico ha creato diverse grane a Disney e Marvel. Al momento, mancano le date d’uscita di diversi cinecomic come I Guardiani della Galassia Vol.3 e un film di cui il nome non è stato ancora annunciato. Seguiranno rigorosi aggiornamenti in merito.