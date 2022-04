Predator entrerà a far parte delle pubblicazioni di Marvel Comics, debuttando ufficialmente quest’estate. Il letale cacciatore alieno protagonista di Predator (1987) è una delle figure più note della fantascienza cinematografica, divenendo in seguito protagonista di saghe a fumetti di Dark Horse Comics, partendo dal celebre arco narrativo di Mark Verheiden, che potete trovare nel volume Predator – 30° Anniversario. Nei comics, Predator è poi entrato a far parte dell’Aliens Universe, complice l’apparizione di un teschio di xenomorfo a bordo dell’astronave dei cacciatori alieni visti in Predator 2.

Marvel Comics annuncia la data di uscita della serie di Predator

Dopo aver avviato la serie a fumetti dedicata ad Alien, Marvel Comics si concentrerà ora su Predator, con una serie scritta da Ed Brisson (Ghost Rider, Iron Fist) e disegnata da Kev Walker (Doctor Strange, Doctor Aphra). Stando a quanto rivelato da Marvel Comics, la serie di Predator dovrebbe ruotare attorno alla figura di una giovane donna, Theta, la cui famiglia è stata uccisa dai Predator. Cresciuta, la donna decide di imbarcarsi in una missione di vendetta, vagando per lo spazio fino a che non avrà ucciso gli Yajuta che hanno sterminato la sua famiglia.

Tradizionalmente, gli spettatori sono abituati a vedere il nostro mondo come territorio di caccia dei Predator, ma la serie Marvel sembra intenzionata a rendere il pianeta natale degli Yajuta il nuovo scenario di questa caccia mortale. Oltre a mostrare il misterioso mondo natale degli alieni, Predator di Marvel Comics introdurrà nuovi personaggi in questo viaggio galattico vissuto da Theta, aspetto che non può che giovare a un franchise che sembra soffrire di una certa freschezza di temi nelle sue ultime uscite sul grande schermo. Secondo quanto rivelato dallo stesso Brisson, al momento si stanno valutando diversi nuovi mondi alieni, che faranno da scenari a una storia ad alto contenuto di sangue e adrenalina.

L’annuncio di una serie Marvel dedicata a Predator non poteva che spingere i fan a chiedersi se vedremo uno scontro tra gli Yajuta e gli xenomorfi, considerato che la casa editrice possiede ora i diritti di entrambi i personaggi. Prima di questo ambito incontro, è probabile che Marvel attenda di vedere come sarà accolta dal pubblico la serie di Predator, che arriverà sul mercato americano il prossimo 6 luglio.