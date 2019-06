Marvel svela i characters design dei nuovi X-Men

Arrivano i nuovi X-Men! Marvel mostra i characters design di alcuni nuovi personaggi che debutteranno in House of X e Powers of X testate gemelle del rilancio dell'universo degli X-Men, disegnati da RB Silva.

RB Silva, acclamato artista Marvel Comics, ha pubblicato alcuni schizzi preparatori relativi a dei nuovi personaggi che debutteranno presto tra le pagine di House of X e Powers of X, testate sorelle ambientate nell’universo fumettistico degli X-Men, e che promettono di “rilanciare i mutanti con stile.”

Le tavole che vi proponiamo in calce alla notizia sono fortemente modificate dall’artista il quale – ovviamente – si è limitato nel divulgare informazioni che potessero rovinare la lettura una volta che gli albi saranno disponibili in edicola, fumetterie e librerie specializzate. Nonostante quanto pubblicato è quindi stato mantenuto il massimo riserbo anche sui nomi dei nuovi personaggi.

Jonathan Hickman, autore Marvel Comics, intervistato sul progetto aveva dichiarato solo poche settimane fa: “Una, House of X, è una storia su un mese che definirei cruciale nella storia degli X-Men, perché tutto cambia per i mutanti sulla Terra, mentre l’altra, Powers of X, è una storia sulla storia dei mutanti nell’Universo Marvel. Funziona come un susseguirsi costante di rivelazioni in cui ogni numero di House of X che segue Powers of X -e viceversa- ti fa reinterpretare il problema che hai letto in precedenza sotto un nuovo punto di vista.”

Si tratta quindi di due testate profondamente interconnesse tra di loro e che necessiteranno più letture anche in ordine sparso per comprendere come, dove e succede cosa a chi. “Al termine delle nostre dodici settimane di House of X e Powers of X, lanceremo un intero nuovo universo di albi-X. Alcuni saranno più tradizionali, altri ancora porteranno avanti idee presentate in House of X e Powers of X, altrettanti tratteranno invece concetti completamente nuovi”, continua Hickman, “Io, personalmente, scriverò per la testata ammiraglia attualmente in corso. Ora, abbiamo mandato in produzione la ‘prima ondata’ di tutti questi albi, ed il nostro piano al momento è quello di introdurre titoli, team creativi e dettagli di pubblicazione al prossimo San Diego Comic-Con, circa una settimana prima che il primo volume di House of X sia in vendita.”

Quali aspettative nutrite nei confronti di questi nuovi albi?