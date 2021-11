Marvel-Verse Ms Marvel e Ms Marvel Metamorfosi, la recensione dei due albi introduttivi al personaggio

In occasione dell’arrivo della sua serie televisiva stand-alone, Panini Comics ha pubblicato nelle scorse settimane alcuni volumi dedicati a Ms Marvel, la nuova incarnazione del personaggio sotto i cui panni si trova ora Kamala Khan, giovane appartenente alla razza degli Inumani, appassionata di fumetti e fan fiction. Tra questi volumi ve ne sono un paio, Marvel-Verse Ms Marvel e Ms Marvel – Metamorfosi, che raccolgono alcuni numeri della serie regolare del personaggio e che ben lo introducono ad un pubblico più grande o più giovane.

Proprio come gli eroi della mitologia classica o le più moderne rock star, anche i supereroi suscitano da sempre fascino ed ammirazione per le loro gesta eroiche, ma anche per ciò che la loro immagine rappresenta agli occhi della gente comune. Prendiamo come esempio Black Panther: la creazione del primo supereroe di colore Marvel da parte di Stan Lee e Jack Kirby nel 1966 diede voce alla comunità nera americana e al loro disagio, mostrando ad esempio l’eroe del Wakanda combattere contro lo stesso Ku Klux Klan. L’immagine stessa di Capitan America, vestito con i colori della sua bandiera, è stata di ispirazione per molti giovani americani che hanno deciso di servire e proteggere il proprio paese arruolandosi nell’esercito. Il carisma emanato da queste figure ha ovviamente presa anche all’interno del loro mondo, ispirando le nuove generazioni, e la piccola Kamala Khan, alias della nuova Ms Marvel ne è un esempio.

Chi è Kamala Khan?

Protagonista di una propria serie televisiva in arrivo su Disney+ nel 2022, Kamala Khan è un personaggio nato di recente nei fumetti Marvel. Agli sgoccioli dell’evento Infinity, il re degli Inumani Freccia Nera prese la decisione di diffondere per tutto il pianeta Terra le Nebbie Terrigene, una sostanza gassosa che risveglia la mutazione in tutti coloro che possiedono lo stesso gene della sua specie, rimasto sinora latente. Le Nebbie hanno così risvegliato una grande quantità di inumani “dormienti”, tra cui anche una giovane ragazza pakistana di Jersey City.

Fino a quel momento, Kamala Khan è stata un’adolescente come tutte le altre, appassionata di fumetti e videogiochi, scrittrice di fan-fiction e grande ammiratrice della Capitan Marvel di Carol Danvers. Sgattaiolando fuori di casa per partecipare ad una festa, una sera Kamala viene investita dalle Nebbie, cominciando a vedere il proprio corpo deformarsi, avendo acquisito l’abilità di poterlo modificare a proprio piacimento, ingrandendo o allungano i suoi arti.

Ms Marvel Metamorfosi

La vita della giovane, come se non fosse già abbastanza complicata, viene quindi ulteriormente complicata dalla sua mutazione. La ragazza, una volta che ha preso piena consapevolezza dei suoi poteri, decide di utilizzarli per il virtuoso fine di aiutare e difendere gli abitanti del proprio quartiere. Questo fino a quando, sempre nel 2014, l’intero universo Marvel non viene scosso dalle fondamenta dall’evento Secret Wars, in cui pianeti e realtà cominciano a collassare gli uni sugli altri. Nel momento di maggior sconforto, quando Ms Marvel sembra aver perso ogni speranza, appare al suo fianco Capitan Marvel a darle man forte.

Va detto che tra i due volumi proposti da Panini Marvel Italia questo Ms Marvel – Metamorfosi è sicuramente quello che riesce a delineare al meglio l’essenza del personaggio di Ms Marvel, principalmente per via della maggior foliazione. Al momento dell’esordio, l’attenzione mediatica di tutto il mondo si è focalizzata sul nuovo personaggio, essendo la prima supereroina musulmana dell’universo Marvel, una scelta perfettamente in linea con lo spirito con cui Stan Lee raccontava i suoi personaggi: una rappresentazione della realtà che c’è fuori dalla finestra di casa nostra, con tutte le sue diversità.

È proprio lo spirito di integrazione una delle caratteristiche incarnate dalla nuova eroina Marvel, il cui successo è dovuto in parte anche ad un parallelismo con uno dei più importanti eroi della Casa delle Idee, Spider-Man. Proprio come Peter Parker infatti anche Kamala è una supereroina con super problemi, non solo dovendo gestire la sua nuova vita, divisa tra vita scolastica, privata e “in costume”. A complicare ulteriormente la situazione di Kamala è il retaggio religioso della sua famiglia, tra i genitori in apprensione per la propria figlia e un fratello dall’approccio più radicale ma mai opprimente nei confronti della sorella. Oltre all’integrazione, tra le pagine di Ms Marvel si trovano ovviamente anche temi molto legati alle difficoltà che tutti i giovani adolescenti incontrano nel loro percorso di crescita, da imparare ad accettare le proprie diversità a farne un valore, unendo questo alle classiche problematiche relazionali, affettive e amorose.

Se le tematiche trattate in Ms Marvel possono attirare maggiormente l’attenzione di un pubblico più giovane, sensibilizzandolo riguardo alle tematiche menzionate, anche dal punto di vista grafico sono stati scelti artisti che potessero strizzare l’occhio a stili più appetibili per un pubblico giovane. I primi numeri della serie presenti nel volume Metamorfosi sono infatti realizzati da Takeshi Miyazawa, con un approccio molto improntato sul manga, scelta giustificata anche dal ritmo dei numeri, scandito da diverse scene d’azione e di combattimenti.

I numeri collegati a Secret Wars sono stati invece disegnati da Adrian Alphona, uno degli autori che hanno dato i natali a Kamala insieme alla scrittrice G. Willow Wilson. La situazione surreale raccontata, in cui vediamo gli abitanti del quartiere della giovane protagonista correre ai ripari durante l’imminente apocalisse, viene rappresentata in maniera altrettanto particolare (un esempio sono dei ladri che vengono fermati da Kamala e da Carol Danvers in tuta e con elmi da gladiatori e da vichinghi). In modo particolare, Alphona coglie nel segno nel rappresentare con una certa fluidità come Ms Marvel sfrutta i suoi poteri fisici, ma anche dando molto risalto alle emozioni espresse dai volti dei personaggi.

Marvel-Verse Ms Marvel

Per quanto concerne invece il volume Marvel-verse Ms Marvel, si tratta una raccolta di diversi numeri della serie sul personaggio, insieme al primo numero della serie Avengers del 2015, gruppo in cui entrarono alcune nuove leve, tra cui anche Kamala. Nonostante la foliazione sia nettamente inferiore rispetto a Metamorfosi, le storie raccolte in questo secondo volumetto sono state scelte in modo da ben delineare le caratteristiche della protagonista, costruendo intorno a lei anche tutto il contesto in cui lei vive.

Passiamo quindi dalla prima missione come nuova Avenger, che Ms Marvel affronta con (forse troppo) entusiasmo sotto il vigile e severo sguardo dei membri più anziani, ad una vacanza che Kamala decide di prendersi andando alle radici della sua famiglia, in Pakistan, per poi dover difendere il proprio quartiere da un tentato broglio elettorale durante l’elezione del nuovo sindaco di Jersey City, finendo con un pigiama party tra amiche ad un’avventura all’interno di gioco di ruolo online.

Sfogliando le pagine del volumetto possiamo come già detto intercettare tutte le tematiche relative al personaggio, sfruttando ad esempio uno spiacevole equivoco in aeroporto per sottintendere il tristemente noto pregiudizio nei confronti degli stranieri, piuttosto che, con la scusa di una festa tra amiche, far confessare a Kamala la sua vera identità. Quando queste le rivelano di essere sempre state al corrente del suo segreto, la giovane adolescente trova quindi sostegno da parte loro, ancora una volta sottolineando l’importanza che spesso anche i personaggi di contorno hanno rispetto al protagonista, esattamente come nella vita di tutti giorni, cercando di dare fiducia a chi ci vuole bene, permettergli di aiutarci nelle nostre difficoltà.

Ad illustrare i vari numeri raccolti nel volume troviamo diversi autori in forza alla Marvel. Parliamo per esempio del fuoriclasse Mahamud Asrar per il numero dedicato agli Avengers, e della nostra Mirka Andolfo, che la sua linea a metà fra il manga e la scuola Disney racconta la chiamata di Ms Marvel ai suoi concittadini, esortandoli a votare. Ritroviamo anche il già citato prima Takeshi Miyazawa, insieme a Nico Leon e a Diego Olortegui. La scelta di tutti questi autori, fatta eccezione per Asrar, è stata operata probabilmente per ricercare uno stile che fosse il più possibile appetibile in particolare ad un pubblico più giovane.

Conclusioni

Entrambi i volumi che Panini Comics ha pubblicato per presentare Ms Marvel al grande pubblico è senza dubbio molto agevole, essendo entrambi i volumi brossurati di medio formato, pubblicati entrambi a 9,90 euro. Si tratta di un buon rapporto qualità prezzo, con l’unico difetto che, essendo un formato più piccolo rispetto ad un normale spillato (15X23 contro 17×26), in certi punti la lettura dei ballon risulta più complicata del normale.

Marvel-verse Ms Marvel e Ms Marvel Metamorfosi sono due volumi che ben introducono Ms Marvel ai nuovi lettori, presentando il nuovo personaggio Marvel che presto arriverà con la propria serie su Disney+. Ne vengono messe in evidenza le caratteristiche e fragilità, costruendo e sviluppando poco alla volta anche il contesto sociale in cui la protagonista Kamala vive, tra le difficoltà di integrazione, non solo in quanto Inumana ma anche come musulmana, e i classici drammi adolescenziali che lei e i suoi amici vivono tra i banchi di scuola. Qualora le lettura di questi due albi avesse fatto nascere in voi l’interesse di approfondire le storie di Kamala, vi consigliamo caldamente di recuperare anche tutti gli altri volumi della serie pubblicati da Panini Comics.