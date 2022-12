Masashi Kishimoto, celebre papà di Naruto, disegnerà un nuovo breve manga per il franchise e la novità arriva in occasione del panel Naruto/Boruto al Jump Festa ’23.

Masashi Kishimoto disegnerà un nuovo manga di Naruto

Precisamente, nel corso delle ultime settimane il nuovo sito web di Naruto ha lanciato un countdown che avrebbe rivelato proprio il progetto, intitolato “Narutop 99“, di cui si parla, ovvero l’allestimento di un nuovo sondaggio di popolarità dei personaggi dedicato proprio al manga di Masashi Kishimoto. Si tratta del primo sondaggio su scala internazionale.

Naruto di Masashi Kishimoto

Alla conclusione delle votazioni (è possibile votare una volta al giorno sino a marzo 2023) il maestro Kishimoto in persona realizzerà un breve manga focalizzato sul personaggio vincitore. Cliccate qui per fare la vostra votazione. Inoltre, i personaggi che si piazzeranno ai primi 20 posti saranno altresì disegnati dal maestro Kishimoto.

L’autore giapponese ha dedicato un commento in merito al sondaggio internazionale. Ecco le sue parole:

Abbiamo realizzato diversi sondaggi di popolarità mediante la rivista di Shonen Jump in passato, ma stavolta si tratta del primo su scala mondiale. Non vediamo l’ora di scoprire quale personaggio arriverà in vetta alla classifica! A tutti, attendiamo le vostre scelte!

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

Ad ottobre saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.