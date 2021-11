Secondo alcune indiscrezioni, Amazon Prime Video potrebbe, tra non molto, proporre al grande pubblico un adattamento televisivo del franchise di Mass Effect, la serie di videogames sviluppata da BioWare che ha ridefinito, in chiave moderna, il concetto di space opera.

Una serie TV di Mass Effect da Amazon Prime Video?

Amazon Studios, sarebbe infatti attualmente in trattativa con Electronic Arts (EA) per raggiungere un accordo a proposito dell’utilizzo del marchio Mass Effect per una serie TV. Al momento però, non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli in proposito, non sappiamo quindi ancora se la trama seguirà quella dei videogames o se sarà una storia parallela.

Per chi non lo sapesse, Mass Effect è una serie di videogames, aventi come protagonista il tormentato comandante Shepard e i vari equipaggi della sua nave, la mitica Normandy, alle prese con numerose minacce all’ordine costituto della Galassia.

Il più grande tra tutti i pericoli in agguato nello sazio profondo, è sicuramente quello dei Razziatori, immense e antichissime macchine senzienti che una volta ogni “ciclo” (un lasso di tempo di decine di migliaia di anni) si sentono in dovere tornare nella Via Lattea per razziare ,appunto, tutte le civiltà presenti, assorbendole in un insieme collettivo non molto dissimile da quello dei Borg della saga di Star Trek.

Sviluppato da BioWare e pubblicato da Microsoft Game Studios, il Mass Effect originale è un videogioco risalente al 2007, uscito su Xbox 360 e, solo successivamente, anche su altre piattaforme. Al primo capitolo hanno fatto seguito Mass Effect 2 e Mass Effect 3 e uno sfortunato spin-off intitolato Mass Effect Andromeda. La serie, che ha ottenuto un successo immenso, dando vita a una enorme community di appassionati, è stata recentemente riproposta, in versione riveduta e corretta, con la Mass Effect Legendary Edition (Link Amazon).

Se l’accordo dovesse andare a buon fine, la serie tv su Mass Effect andrebbe ad aumentare l’attuale offerta di contenuti esclusivi su licenza, quali il recente La Ruota del Tempo, disponibili sul servizio di streaming Amazon. Una serie tv basata sulle avventure del capitano Shepard e della Normandy siamo certi che sarà in grado di riscuotere un enorme successo, anche soltanto pensando alla fan base creatasi attorno ai videogames della serie.