Matrix 4: Neil Patrick Harris si aggiunge al cast

Nessuno ancora sa cosa sarà Matrix 4, che storia racconterà, da dove partirà, ma iniziano ad arrivare le prime notizie riguardo al cast, con aggiunte piuttosto importanti e che ricopriranno sicuramente dei ruoli di primo piano.

Nessuno ancora conosce la trama che verrà scritta per Matrix 4, né che storia racconterà o da dove partirà, ma iniziano a trapelare le prime notizie riguardo al cast con aggiunte piuttosto importanti ai nomi degli attori che andranno a ricoprire sicuramente dei ruoli di primo piano nella pellicola.

Dopo la conferma della presenza nel film di Keanu Reeves e di Carrie Ann Moss e dopo la notizia che anche Yahya Abdul-Mateen II farà parte del cast in un ruolo misterioso, un altro nome importante si aggiunge alla lista di attori presenti nella prossima opera di Lana Wachowski: secondo quando diffuso da Variety, si tratta di Neil Patrick Harris.

Al momento, non si hanno dettagli sui ruoli che avranno gli attori, ma si suppone che sia Reeves che la Moss torneranno nei panni di Neo e Trinity, mentre Mateen potrebbe interpretare un giovane Morpheus. La produzione di Matrix 4 dovrebbe iniziare l’anno prossimo e vedrà nuovamente alla regia Lana Wachowski (senza la sorella), che collaborerà anche alla scrittura del film assieme a Aleksandar Hemon e David Mitchell.

Warner Bros. ha cercato negli ultimi due anni di trovare un modo per tornare all’interno dell’universo di Matrix, ma una sospensione dei diritti di produzione ha rallentato il progetto. Lo studio ha recentemente visto l’opportunità di accelerare lo sviluppo, con Reeves che ha avuto un’estate molto impegnativa e favorevole, con il successo di “John Wick 3” e di “Toy Story 4″, oltre alla solida sceneggiatura della Wachowski.

Il ruolo sarà una grossa occasione per la star di “How I Met Your Mother“, in quello che segnerebbe il suo approdo in uno studio importante. Oltre alla fortunata sitcom, Harris è apparso anche nella serie di Netflix “Una serie di sfortunati eventi” e nei film “Downsizing“, di Alexander Payne, e “Gone Girl“, di David Fincher.

Variety riporta anche che Jada Pinkett Smith è in trattativa per interpretare Niobe in Matrix 4, riprendendo il suo precedente ruolo all’interno del franchise.