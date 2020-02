Matrix 4: una nuova attrice si aggiunge al cast del film

Continuano ad arrivare news inerenti all’attesissima pellicola cinematografica di Matrix 4, diretta da Lana Wachowski. L’ultima novità riguarda una new entry all’interno del cast del film le cui riprese, come ormai tutti i fan sapranno, sono iniziate nel corso delle settimane scorse a San Francisco. Ebbene, nelle ore scorse è stato reso noto un nuovo nome che reciterà al fianco del grande Keanu Reeves nel prossimo capitolo di Matrix. A quanto pare il nome in questione, che è stato scelto dalla produzione per entrare a far parte di questo nuovo progetto cinematografico, è quello di Ellen Hollman.

L’attrice ha già recitato nelle serie televisive di Spartacus: Vengeance ma anche in Spartacus: War of the Damned. Inoltre, ha partecipato anche ad alcuni episodi di NCIS e NCIS: New Orleans. Per il momento, ovviamente, non è chiaro il ruolo che andrà ad interpretare Ellen Hollman nella pellicola cinematografica di Matrix 4. Tuttavia sicuramente per l’attrice sarà una grande occasione, che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuova strada nel mondo del cinema. Dunque, ricordiamo che insieme a Keanu Reeves – il quale vestirà i panni di Neo – e alla new entry, Ellen Hollman, faranno parte del cast di Matrix 4 anche Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett-Smith che interpreteranno rispettivamente Trinity e Niobe.

Inoltre, nella nuova pellicola prodotta da Warner Bros., saranno presenti anche i personaggi interpretati da Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Brian J. Smith, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra. Come tutti sapranno, non si hanno moltissime informazioni inerenti alla trama di Matrix 4, sembra essere top secret. Dunque, per scoprirlo, non ci resta che attendere il debutto della nuova pellicola diretta da Lana Wachowski, prevista per il 21 maggio 2021. In ogni caso, cose ne pensate della nuova arrivata nel cast di Matrix 4? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.