Mattel annuncia Matchbox, Mega Construx e UNO in edizione #ThankYouHeroes

Mattel ha annunciato oggi la nuova edizione #ThankYouHeroes, una collezione di giocattoli progettata per onorare le persone che guidano la lotta contro la COVID-19 e gli eroi di tutti i giorni che lavorano per mantenere le comunità attive e funzionanti. La collezione ampliata, che fa parte della più ampia piattaforma Play it Forward dell’azienda focalizzata sui marchi Mattel per aiutare le comunità in caso di necessità, comprende nuovi edizioni di Matchbox, Mega Construx e UNO. Tutti i proventi netti della linea andranno a #FirstRespondersFirst, un’iniziativa creata per supportare gli operatori sanitari del pronto soccorso e a tutti coloro che prestano servizio in prima linea nella pandemia della COVID-19.

Richard Dickson, Presidente e COO di Mattel, ha affermato:

“Per 75 anni, il gioco è stato al centro di Mattel e sappiamo che i giocattoli possono avere un impatto significativo, in particolare in tempi senza precedenti come questi. Questo è lo scopo della nostra piattaforma Play it Forward, che consiste nel far leva sui nostri marchi per sensibilizzare e aiutare nelle cause importanti. La nostra linea #ThankYouHeroes, focalizzata sull’onorare e immortalare gli operatori sanitari in prima linea e gli eroi di tutti i giorni e ha già ricevuto un’enorme risposta da parte dei consumatori. Questi nuovi articoli di Matchbox, Mega e UNO ci consentiranno di riconoscere e ringraziare ulteriormente gli eroi di oggi, promuovendo al contempo donazioni aggiuntive per supportare i primi soccorritori “.

Arianna Huffington, fondatrice e CEO di Thrive Global, ha aggiunto:

“La collezione #ThankYouHeroes di Mattel ha attinto a qualcosa di potente: l’enorme gratitudine che tutti proviamo per gli operatori sanitari in prima linea che stanno così tanto rischiando di proteggerci. L’espansione della collezione continuerà a mettere in evidenza i loro contributi e sacrifici, in modo che possiamo onorarli e sostenerli mentre svolgono il loro lavoro salvavita”.

I nuovi prodotti #ThankYouHeroes di Mattel includono:

Matchbox #ThankYouHeroes Frontline Heroes Vehicles Gift Set: il set comprende sette veicoli tra cui un’ambulanza, un camion della spazzatura, un furgone per la consegna di generi alimentari, un elicottero per le notizie, un ospedale mobile, un furgone per la consegna di pacchi e un’auto della polizia.

Due set di costruzioni Mega Construx #ThankYouHeroes: il primo set comprende un incrociatore della polizia, un carrello delle consegna e un laboratorio medico, insieme a cinque personaggi d’azione composti da un ufficiale di polizia, uno scienziato, due EMT e un autista di ambulanze. Il secondo set comprende un camion per la consegna degli alimenti e una cucina, insieme a tre personaggi d’azione composti da un vigile del fuoco, un cuoco e un addetto alla consegna degli alimenti.

UNO #ThankYouHeroes: le nuove carte UNO includono marchi e personaggi iconici di Mattel ed eroi di tutti i giorni, tra cui He-Man come addetto alla consegna di generi alimentari e Barbie come scienziata.

Questi nuovi articoli si uniscono all’assortimento Fisher-Price #ThankYouHeroes composto da 16 diverse action figure con una selezione di medici, infermieri, EMT e autisti di consegne, nonché uno speciale set di cinque personaggi composto da un medico, un’infermiera, un EMT, un autista di consegne e un addetto alle vendite di una drogheria. I nuovi prodotti della Mattel possono essere preordinati nel sito ufficiale di Mattel tramite la pagina dedicata.