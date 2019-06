Mazinger Z Damaged DC – GX-70SPD di Tamashii Nations

In arrivo il Mazinga Z in versione danneggiata di Bandai/Tamashii Nations. Metallo e plastica per una versione completamente snodabile dello storico robot

Tamashii Nations ha aperto i preordini per un nuovo robot, curato nei minimi dettagli, appartenente alla linea S.O.C. ( soul of chogocking ). Il modello gx-70 SPD fa parte di un segmento dedicato di figure denominato DC ( Dynamic Classic) che si ispira alle forme più slanciate e fedeli della controparte animata e che, come in questo caso, riporta anche i colori iconici del robot ispirati al cartone animato originale.



La figure misura circa 17 cm di altezza, ed è realizzata per buona parte in metallo e plastica e dotata di numerosi punti di snodo rendendola più simile a un’action figure per quanto riguarda la posibilità rispetto ai classici robot da collezione. Come sempre i prodotti di questa linea sono dotati di numerosi extra, nello specifico in questo caso troviamo: Hover pileder , due Brain Condor , Damage sclander set , tre Drill missile , Damage version right arm , tre tipi ma mani sinistre , due Mazinger blade , diverse parti di ricambio e opzionali e la classica basetta Dynamic Classic.

Torniamo a parlare dei mitici robot anni 80, questa volta lo facciamo con Mazinger Z ( meglio conosciuto come Mazinga Z ), in una versione davvero particolare. Anche Mazinga Z fa parte delle creazioni partorite dalla mente geniale del maestro Go Nagai, ed è il primo robot a debuttare nella famosa trilogia che vede coinvolti: Mazinga Z, Il Grande Mazinga e Goldrake.

Questa versione del robot, nella sua particolarità, riporta il personaggio in una versione “danneggiata” come visibile nell’ultima puntata del cartone animato durante la quale viene praticamente distrutto e viene messo in scena il passaggio di testimone come protettore della Terra da Mazinger Z suo naturale successore ovvero Il Grande Mazinga.

Il costo di questa figure sarà di 15.400 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 179.00 Euro ) e uscirà nel mese di dicembre in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di Febbraio 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group