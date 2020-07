McDonald’s – lo spot versione anime dal Giappone

Come abbiamo avuto più volte modo di sottolineare l’animazione e il fumetto in Giappone sono parte integrante della cultura e delle vita di tutti i giorni come segnalato anche qualche giorno fa parlando della campagna elettorale di un candidato governatore di Tokyo che aveva realizzato dei poster a tema Code Geass – trovate i dettagli QUI – ed ora anche McDonald’s, una delle catene di fast food più celebri e diffuse al mondo, si è affidata all’animazione per promuovere i suoi ristoranti.

McDonald’s si era già affidata a personaggi degli anime per le sue promozioni ma questa volta ha deciso un approccio più drastico facendo realizzare due interi spot animati qui montati in un unico video:

Il primo è uno spot per la campagna reclutamento mentre il secondo è specificatamente dedicato alle olimpiadi, rinviate a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronovirus, di Tokyo 2020.

Come facilmente intuibile i ristoranti McDonald’s del Sol Levante hanno pietanze che si adattano ai gusti della popolazione e quindi oltre ai classici Big Mac, cheeseburger e le immancabili patatine fritte si possono trovare una serie di altri piatti tipici a rotazione.

Ad esempio durante l’inverno c’è il gurakoro ovvero un cheeseburger con un hamburger fatto di gamberetti, maccheroni e crema. Al posto dei classici chicken nuggets potremo trovare invece i Pepita Shinjo tofu, dei semplici nuggets di tofu. A seguire nel menù c’è il Burger EBI – hamburger di gamberetti – e il mega teriyaki hamburger: hamburger di manzo o di maiale cucinato in salsa teriyaki, vale a dire, con salsa di soia dolce e mirin.

Per finire troverete anche la torta pancetta di patate: un rotolo di patate e pancetta fritta.

In primavera, per l’hanami che celebra il fiorire del ciliegio, vengono lanciati ogni anno una serie di Teri burger tama: hamburger di manzo o di maiale Teriyaki e uova accompagnati da maionese rosa e daikon.

In autunno, durante il Festival della Luna, si trovano gli Tsukimi Burger: conditi con uova fritte, la Luna rotonda e bianca e’ infatti associata con l’uovo nella cucina tradizionale giapponese.

Da sottolineare come, a differenza di quanto avviene in occidente, il fast food in Giappone può’ essere notevolmente più costoso dei piccoli ristoranti di quartiere che servono ramen, donburi e udon.